3 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. О традициях и приметах 3 ноября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.
В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
- Какой церковный праздник 3 ноября по старому стилю
- О чем говорят приметы на 3 ноября
- Что нельзя делать сегодня, 3 ноября
- Что можно делать 3 ноября
- Кто отмечает день ангела 3 ноября
Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю
Православный праздник 3 ноября по новому церковному календарю (16 ноября по старому) - день памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Акепсим, Иосиф и Аифал жили в IV веке в Персии. Это было время правления царя Шапура, который был известен своими преследованиями христиан.
Акепсим был епископом и возглавлял христианскую общину в городе Наессоне. Святителя любили за его подвижническую жизнь и труды. Но царь велел казнить христианское духовенство. Акепсиму, которому на тот момент было уже 80 лет, было предложено принести жертву огню и солнцу, а после того, как он отказался, бросили в тюрьму. Туда же отправили 70-летнего священника Иосифа и диакона Аифала. В темнице святые провели 3 года, их мучили голодом и жаждой. В какой-то момент царь вдруг пожелал увидеть узников, но те отказались с ним встречаться и не отреклись от веры. Святых мучеников казнили.
Какой церковный праздник 3 ноября по старому стилю
Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти Илариона Великого. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.
О чем говорят приметы на 3 ноября
По приметам этого дня можно узнать, какими будут зима и погода в ближайшее время:
- снег выпал ночью и не растаял до утра - весна будет ранней;
- листья с деревьев еще не опали - жди сильных холодов зимой;
- солнце яркое и небо безоблачное - к потеплению;
- алый закат - погода будет стоять морозная и ясная весь месяц;
- небо все в звездах - в ближайшие дни будет хорошая погода.
В народе день прозвали Анна Холодная - в честь преподобной Анны, дочери князя Киевского Всеволода Ярославича, память которой также совершается сегодня. Погода с этого дня начинала меняться, наступали холода.
Что нельзя делать сегодня, 3 ноября
В церковный праздник 3 ноября церковь не одобряет сквернословия, ссор, сплетен, осуждения, клеветы, а также жадности и зависти.
Что сегодня нельзя делать по народным приметам: жаловаться на жизнь и судьбу, отказывать в милостыне и помощи и отправляться в дальнюю дорогу.
Что можно делать 3 ноября
В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Акепсиму, Иосифу и Аифалу с просьбами - молите Бога о нас. В молитвах к святой Анне просят помощи в воспитании детей, молятся об исцелении от недугов, семейном благополучии.
В старину в этот день принимались за прядение льна и ткачество. Хозяйки готовили ягодный кисель и пироги с осенними ягодами.
Кто отмечает день ангела 3 ноября
Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Анна, Александр, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор.
По старому стилю день ангела у Иллариона, Сергея, Василия, Пелагеи, Алексея, Анатолия, Захара, Якова, Николая.