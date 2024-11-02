Рассказываем, какой церковный праздник отмечают 3 ноября по новому и старому стилю, какие запреты дня, у кого именины.

3 ноября по новому церковному календарю вспоминают святых мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. О традициях и приметах 3 ноября и какой церковный праздник сегодня отмечают в церкви по старому стилю - в материале.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все православные праздники с фиксированной датой сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 3 ноября по новому церковному календарю (16 ноября по старому) - день памяти мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.

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Акепсим, Иосиф и Аифал жили в IV веке в Персии. Это было время правления царя Шапура, который был известен своими преследованиями христиан.

Акепсим был епископом и возглавлял христианскую общину в городе Наессоне. Святителя любили за его подвижническую жизнь и труды. Но царь велел казнить христианское духовенство. Акепсиму, которому на тот момент было уже 80 лет, было предложено принести жертву огню и солнцу, а после того, как он отказался, бросили в тюрьму. Туда же отправили 70-летнего священника Иосифа и диакона Аифала. В темнице святые провели 3 года, их мучили голодом и жаждой. В какой-то момент царь вдруг пожелал увидеть узников, но те отказались с ним встречаться и не отреклись от веры. Святых мучеников казнили.

Какой церковный праздник 3 ноября по старому стилю

Православный праздник сегодня по старому стилю - день памяти Илариона Великого. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарному стилю - что можно и нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 3 ноября

По приметам этого дня можно узнать, какими будут зима и погода в ближайшее время:

снег выпал ночью и не растаял до утра - весна будет ранней;

листья с деревьев еще не опали - жди сильных холодов зимой;

солнце яркое и небо безоблачное - к потеплению;

алый закат - погода будет стоять морозная и ясная весь месяц;

небо все в звездах - в ближайшие дни будет хорошая погода.

В народе день прозвали Анна Холодная - в честь преподобной Анны, дочери князя Киевского Всеволода Ярославича, память которой также совершается сегодня. Погода с этого дня начинала меняться, наступали холода.

Что нельзя делать сегодня, 3 ноября

В церковный праздник 3 ноября церковь не одобряет сквернословия, ссор, сплетен, осуждения, клеветы, а также жадности и зависти.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: жаловаться на жизнь и судьбу, отказывать в милостыне и помощи и отправляться в дальнюю дорогу.

Что можно делать 3 ноября

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святым Акепсиму, Иосифу и Аифалу с просьбами - молите Бога о нас. В молитвах к святой Анне просят помощи в воспитании детей, молятся об исцелении от недугов, семейном благополучии.

В старину в этот день принимались за прядение льна и ткачество. Хозяйки готовили ягодный кисель и пироги с осенними ягодами.

Кто отмечает день ангела 3 ноября

Именины сегодня по церковному календарю отмечают: Анна, Александр, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Николай, Павел, Петр, Сергей, Федор.

По старому стилю день ангела у Иллариона, Сергея, Василия, Пелагеи, Алексея, Анатолия, Захара, Якова, Николая.

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