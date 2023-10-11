Народный праздник 12 октября известен под названиями Андрон-звездочет, Феофан Милостивый и Кириак Отшельник.

Православная церковь Украины 12 октября по новому стилю чтит память священномучеников Прова, Тараха, Адроника и Домники, святого Мартина Милостивого и Иерусалимской иконы Божьей Матери. По старому стилю церковь 12 октября почитала преподобного Кириака Отшельника и святого Феофана Милостивого.

Наши предки в народный праздник 12 октября выходили на улицу в полночь и наблюдали за звездным небом. Если звезды светили ярко, то люди ожидали мороз, а если звезд не было видно, то надеялись на потепление. Увидеть в эту ночь комету или падающую звезду - к большому счастью.

В целом праздник 12 октября считался счастливым и удачным для любых дел. В эту дату можно проводить любые встречи и сделки, ехать в поездку, продавать и покупать имущество.

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В этот народный праздник охотники ходили в лес и искали именинного зайца. Если удавалось вернуться домой с добычей, то устраивали застолье и приглашали всю семью. Также дата считается удачной для сбора ягод, грибов и целебных трав в лесу. Но нельзя срывать редкие растения.

12 октября - знак Зодиака

Рожденные 12 октября люди по знаку Зодиака - Весы. Именинники этого дня по характеру целеустремленные и энергичные. Они во всем хотят быть первыми и стремятся знать все новости. У них много знакомых и они умеют найти общий язык почти с кем угодно. Тем не менее такие люди редко говорят и о себе и не любят рассказывать о своей личной жизни.

Что нельзя делать 12 октября

В этот день нельзя никого обижать, иначе счастья не видать. Также не стоит самим обижаться и вспоминать старые обиды, иначе негативные эмоции перерастут в различные болезни.

В этот день не стоит резать домашнюю птицу и скот на мясо.

Не стоит 12 сентября обращать внимание на обидные слова, подколы и оскорбления. В этот день недоброжелатели могут намеренно обижать человека, чтобы в последствии он заболел.

Не стоит рассказывать о своих планах на будущее, особенно тех, что касаются финансов и бизнеса, иначе они не сбудутся.

Не рекомендуется брать в руки иглу, спицы, крючок, нож и ножницы сегодня. Повышается риск порезов, а полученные 12 сентября раны будут дольше заживать.

Приметы погоды 12 октября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Деревья стоят в инее - к солнечной, но морозной погоде.

Если кот постоянно прячется под одеяло, то близится длительное похолодание.

Вечером появился туман - к потеплению.

В лесу появились поздние грибы - к затяжной осени и позднему первому снегопаду.

Если в течение дня усилился ветер, то в следующие дни погода ухудшится.

Гром 12 октября предвещает мягкую бесснежную зиму.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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