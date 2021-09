19 сентября – 262-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 103 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения смайлика, Международный день подражания пиратам.

В Украине - День работника леса, в Ирландии - День кофе, в США - День благодарности жене, День женской дружбы, День добрососедства, День "Мяу, как пират", Воскресенье "Вернуться в церковь", в Италии - Праздник святого Януария, в Молдове - День работника гражданской авиации, День работников сферы социальной защиты населения, в Швейцарии - Федеральный день благодарения, покаяния и молитвы, в Таиланде - День музея, в Турции - День ветеранов, в Непале - День Конституции, Праздник "Индра Джатра", в Словакии - День первого публичного выступления, в Чили - День славы армии.

Памятные даты 19 сентября, годовщины и события

В 1648 году в этот день французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. Паскалю (1623-1662) - знаменитому математику, физику и мыслителю - была присуща удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения.

В 1648 году в Квебеке Жаком Буадоном была открыта первая в Канаде таверна.

В 1841 году была построена первая международная железная дорога - Страсбург-Базель.

В 1864 году в США были запатентованы откидные сиденья для машин.

Читайте также19 сентября: народный праздник и традиции дня, что запрещено делатьВ 1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка на титул "королевы красоты", а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги необычных соревнований, проходило мероприятие чрезвычайно скромно.

"Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже". Причем все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, женщины - в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

В 1974 году в Буэнос-Айресе были захвачены совладельцы крупной аргентинской компании "Бунхе и Борн" - братья Борн - Хорхе и Хуан, за которых позднее будет выплачено 64 миллиона долларов - самый крупный выкуп в мировой истории на тот момент.

Еще 19 сентября - День рождения "Смайлика". Именно в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для обозначения "улыбающегося лица" в тексте, который набирается на компьютере.

Читайте также18 сентября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭто было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, она была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Оно было следующим: "19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-("

Кстати, сообщение, в котором впервые был использован "смайлик", было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. На сегодня "смайлик" стал неизменным атрибутом электронного общения. "Смайлики" помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 сентября чтит память архангела Михаила - одного из наиболее известных библейских персонажей. Другие названия праздника: "Михайлов день", "Михайловские утренники", "Первая братчина", "Чуды". Считалось, что с этого дня начинаются первые утренние заморозки. Это день, когда происходят настоящие чудеса и загадочные приключения, при этом вся семья собирается за общей молитвой к Архангелу Михаилу.

Что сегодня нельзя делать

Большим грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять тяжелую домашнюю работу, печь хлеб и пироги. Нельзя ссориться и вступать в конфликты.

Приметы на 19 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром на деревьях иней - зимой будет много снега;

листья падают "лицом" вверх - зима будет холодной, наоборот - теплой;

день теплый - осень будет долгой.

Именины 19 сентября

Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Фёклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева