Какой сегодня православный праздник отмечают верующие, традиции и запреты этого дня.

Какой сегодня церковный праздник в Украине, о чем молиться, народные приметы и чего не следует делать 13 июня - рассказываем в материале.

Церковный праздник сегодня, 13 июня - день памяти святого апостола от 70-ти Ерма

Святого апостола Ерма почитают 13 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, этого святого будут вспоминать 31 мая.

Ерм жил в Каппадокии в I-II веках. О жизни апостола известно немного. Сначала он был воином, но потом принял крещение и стал одним из 70-ти учеников Христа. Проповедовал христианскую веру, позже Ерма поставили епископом Филиппополя Фракийского, также он написал известное сочинение "Пастырь".

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Ерм наряду с другими христианами страдал от гонений язычников. По одной из версий, он умер мирно, по другой - был казнен.

Какой сегодня праздник - народные приметы 13 июня

По приметам этого дня можно понять, какой будет погода, урожай и зима:

туман с утра - погода скоро ухудшится;

дождь пошел - богатого урожая не будет, а если стоит хорошая погода - будет много пшеницы и овса;

ненастье в этот день - будет лютая зима;

кукушка громко кукует - погода будет хорошей.

13 июня наши предки заканчивали сеять, поэтому в народе день прозвали Еремей Распрягальник. Есть и другое название - Бобовник, так как в этот день садили бобовые культуры.

Что нельзя делать на церковный праздник 13 июня

В день святого Ерма есть ряд запретов. Сегодня нельзя:

повышать голос, ругаться - это не только к раздору, но можно притянуть беду;

тяжело работать;

отказывать в помощи - нужно помочь хоть чем-нибудь.

Также в этот день не советуют купаться в водоемах, рыбачить, ходить в лес - по народным поверьям, в это время разгуливают русалки и могут увлечь за собой.

Церковный праздник сегодня в Украине - что можно делать 13 июня

Считается, что святой Ерм помогает вынести испытания, которые выпадают на долю. Святого просят дать сил, а также исцеления от тяжелых болезней.

Хорошей приметой сегодня считается помочь кому-то. Наши предки 13 июня высаживали бобовые, но в виду того, что климат поменялся, эти культуры к этому времени чаще всего уже посеяны.

Ранее мы публиковали православный календарь на июнь 2023 с праздниками по старому и новому стилю.

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