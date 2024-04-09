Что за праздник Вознесение Господне и какие молитвы нужно читать в этот день.

Вознесение Господне - один из двенадцати главных праздников у православных верующих. В этот день хорошо пойти в храм и помолиться, но если нет такой возможности, то молитвы можно прочесть и дома. Какие молитвы читают на Вознесение Господне, как правильно молиться и о чем можно попросить, а о чем нельзя - рассказываем в материале.

Суть праздника и молитвы на Вознесение

Как описано в Евангелии, через сорок дней после своего воскрешения Иисус Христос собрал апостолов в Иерусалиме и повел их на Елеонскую гору. Там он обещал апостолам крещение Святым Духом спустя несколько дней, сказал, что верующие в Него будут спасены и смогут изгонять бесов, исцелять больных и проповедовать Евангелие. Затем благословил последователей и вознесся на небо.

Спустя время перед апостолами появились два ангела и сообщили, что Иисус вновь придет в мир людей. После этого апостолы вернулись в Иерусалим, чтобы проповедовать об увиденном и веру в Христа. Смысл Вознесения в том, что благодаря жертве Сына Божьего и его воскрешению человеческая душа вправе ожидать вечной божественной жизни.

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С давних времен христиане верили, что в день Вознесения Господнего можно молить Иисуса Христа о самых сокровенных мечтах - они могут осуществиться, если молитва будет искренней, а сами желания - с чистыми и добрыми помыслами. Единственное исключение - не стоит просить о материальных благах. В молитвах верующие признают Божественную природу Иисуса и излагают свою веру в Его восхождение на небеса после воскресения из мертвых.

Помолиться в праздник Вознесение можно перед иконой Иисуса, зажегши свечу, или же просто произнести молитву, но, как уже говорили, она должна исходить от сердца.

Молитва на Вознесение Христово, которую читают в день праздника

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедший с Небесных высот спасения нашего ради нас духовной радостью в святые и пресветлые дни Воскресения Твоего, и пока после совершения земного служения Твоего от нас на небо со славою одесную Бога и Отца! В этот ясный и весь светлый день Божественного на небеса восхождение Твоего земля празднует и радуется, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари, люди восхваляют неустанно, видя возведенные и падшие естество свое на Твое, Спасе, вземлеем и на небеса говоря: Кто это такой, что пришел во славе, сильный в бою, Сей поистине Царь Славы?! Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующая и плотоугодие творить непрестанные, восток Твой на небо страшный помышляю еще и провозглашая, плотская и жизненная отложить попечение и с Апостолами Твоими на небо ныне образцы всем сердцем своим и всеми ошибочными своими, вспоминая, потому что там на небе горе обитания наше есть, здесь же на земле мы странники и пришельцы, отошедшие из дома отца в страну далеко греха. Посему усердно просим Тебя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, ее же нужно ничто есть в мире, выведи нас из плена этого греховной плоти и мира и сотвори нас нагорная мудрствовать, а не земная, как и не до того себе угождать будем и жить, но Тебе Господу и Богу Нашему служить будем и поработаем, пока отрешившись от плоти и пройдя беззащитно воздушные мытарства, достигнем небесных господ Твоих, идёт же, что одесную величия Твоего, с Архангелами и Ангелами и всеми святыми прославлять будем Вселенное имя Твое с безначальным твоим Отцом и Пресвятым и Единосущность и животворным твоим Духом, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Короткая молитва на Вознесение

Боже, Твой Сын сегодня на глазах апостолов вознесся на небо. Сделай, чтобы мы, согласно обетованию, удостоились Его присутствия с нами на земле и жизни вечной с Ним в небе. Который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Боже, во веки веков. Аминь.

Молитва на Вознесение Христово

Всемогущий Боже, Сын Твой Единородный, наш Господь Иисус Христос, вознесся на небеса. Дай, чтобы мы также возносились в сердце и разуме и постоянно пребывали там с Ним, Господом, Который живет и царствует с Тобой и Святым Духом, один Бог, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

В период между Пасхой и Вознесением нужно постараться помочь тому, кто нуждается, отнестись с особым вниманием к просьбам. По народной легенде, в это время Иисус блуждает по нашему миру, приняв облик нищего, поэтому обязательно нужно подать милостыню.

Ранее мы рассказывали, когда Вознесение Господне 2024 по новому календарю и о традициях праздника.

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