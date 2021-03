19 марта - 78-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 287 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 19 марта 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день сна, Международный день клиента, Международный день «Почитай мне!».

В США - День птицеводства, День сертифицированной медсестры, День благодарности учительнице дошкольного образования, День «Давайте смеяться», День шоколадной карамели, в Италии, Испании, Португалии - День отца, в Германии - Карнавал самбы, в Финляндии - День равноправия, в Польше - День единства кашубов, на Мальте - День святого Иосифа.

Памятные даты 19 марта, годовщины и события

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеВ 1474 году в Венеции был принят закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права, в котором признавались «моральное право и исключительное право на использование автором своего изобретения в течение ограниченного периода времени». Стоит отметить, что именно в тот период в Венеции жил и творил Леонардо Да Винчи, творчеству которого мир обязан прообразами современных танков, скафандров, вертолетов и парашютов. Но великий художник и изобретатель, к сожалению, не смог воспользоваться преимуществами нового закона. Возможно, ученый боялся церкви, которая с большим подозрением относилась к любым новшествам. В средние века предшественниками авторского права были так называемые привилегии, которые присваивались монархом автору.

В 1514 году Тристан да Кунья привез Папе Римскому в подарок от португальского короля индийского слона. Его звали Анноне. Первое появление слона сильно впечатлило Папу Римского. Анноне шел по улицам Рима с красивой накидкой и серебряной башней на спине. Когда слон приблизился к толпе и Папе Льву Х, он сначала опустился на колени, покачал головой, после чего поднялся и трижды громко протрубил. Затем он набрал в хобот воды и распылил ее на окружающих, в том числе и Папу Римского, который счел поведение Анноне восхитительным. К сожалению, Анноне после прибытия в Рим прожил всего три года. За это время он успел стать любимцем итальянцев. Кстати, вскоре за слоном ушел из жизни Лев Х, чья кончина, как ни странно, привлекла меньше внимания, нежели смерть его любимца.

В 1831 году произошло первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York (никакой связи со скандально известным ныне Bank of New York) 245 тысяч долларов - гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить, он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг и вернул большую часть похищенного.

В 1927 году в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.

В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара».

В 1955 году в Масаде (Израиль) археологами были обнаружены останки дворца Ирода.

В 1958 году в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.

В 1964 году руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 марта чтит память 42-х мучеников из города Амморея, в частности, Константина и его матери Елены. Другие названия праздника: «Константин», «Константинов день», «День кругов вокруг колодца». В этот день наши предки с особым уважением относились к воде. Они освящали колодцы и ходили в бани.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ругаться и сквернословить, пьянствовать. И не забывайте, что идет Великий пост.

Приметы на 19 марта

Читайте такжеВеликий пост 2021: что можно и запрещено есть, питание по днямИздавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром заморозки – такой погода будет еще месяц;

- день морозный – к скорой весне, а лето будет сухим;

- лед тонет в реках - год будет неурожайным;

- стучит дятел - к долгим холодам.

19 марта именины

Именины у Аркадия, Феодора, Максима, Константина и Елены.

Автор: Нана Черная