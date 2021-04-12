12 апреля - 102-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 263 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 30 марта Юлианского календаря.

Какой праздник 12 апреля 2021

В этот день в мире отмечаются Всемирный день авиации и космонавтики, День рождения рок-н-ролла, Международный день полета человека в космос, Всемирный день хомяка, Международный день осознанных сновидений, Международный день беспризорных детей.

В Украине - День работников ракетно-космической отрасли, в США - День «Прогулки по дикой стороне», День лакрицы, День штата Колорадо, День единственного ребенка, День большого ветра, День жареных сэндвичей с сыром, День «Выбрось все и читай», в Казахстане - День работников науки, в Боливии - День детей, в Либерии - День освобождения.

Памятные даты 12 апреля, годовщины и события

Читайте такжеДень матери 2021: когда отмечаем, история и традиции праздника12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Он был обвинен в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе, совершает оборот вокруг Солнца за один год». Ученого держали в заключении во Дворце святой инквизиции. Но он пользовался необычайными привилегиями – занимал три комнаты, имел в своем распоряжении слугу, получал от друзей передачи, а также вел переписку. На допросах Галилей долго пытался лавировать, но под угрозой пытки 22 июня вынужден был отречься от «ереси, внушенной ему дьяволом». Галилей был приговорен к тюремному заключению на срок, который установит Папа. Его объявили не еретиком, а «сильно заподозренным в ереси». Такая формулировка также была тяжким обвинением, однако спасала от костра. Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. Вскоре после вынесения приговора Галилея поселили на одной из вилл Медичи, откуда он был переведен во дворец своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене. Спустя пять месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину, и он поселился в Арчетри, рядом с монастырем, где находились его дочери. Здесь он провел остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции. Галилео Галилей умер 8 января 1642 года, на 78-м году жизни, в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри без почестей, ставить памятник Папа тоже не позволил. Позже единственный внук Галилея тоже постригся в монахи и сжег хранившиеся у него бесценные рукописи ученого как богопротивные. Он был последним представителем рода Галилеев. Дочери ученого умерли в монастыре. В 1737 году прах Галилея, как он и просил, был перенесен в базилику Санта Кроче, где 17 марта он был торжественно погребен рядом с Микеланджело.

В 1815 году во время извержения вулкана Тамбора погибли около 10 тысяч человек сразу и 80 тысяч позднее (в результате цунами и голода).

В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1934 году впервые скорость ветра в 372 километра в час была зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).

В 1954 году на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», положившая начало массовой популярности жанра. 12 апреля считается Днем рождения рок-н-ролла.

В 1975 году впервые экспериментально был подтвержден феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в лаборатории Университета Халла (Англия). В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

В 1981 году в космос стартовал космический корабль «Колумбия». Это был первый пилотируемый полет по программе «Спейс Шаттл».

В 1992 году под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

В 1995 году был запущен поисковик «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

В 1997 году произошел пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия была спасена от огня.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяцеПравославная церковь 12 апреля чтит память преподобного Иоанна Лествичника. Другие названия праздника - «Беды с домовым», «Проказы домового». Лествичником этого святого называли в честь его основного сочинения — Лествицы (своего рода руководство, как совершенствовать в себе нравственность). «Лествица» в переводе со старославянского означает «лестница», поэтому в этот день пекли небольшие хлебцы в виде лесенки.

Что сегодня нельзя делать

По поверью, в этот день особенно безобразничает домовой, изводит хозяев и животных, злится. Нельзя с ним ссорится, лучше чем-то угостить. Нельзя молодым парам ходить в гости к родителям – поссоритесь.

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Автор: Нана Черная