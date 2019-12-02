Мастерим новогоднее настроение: идеи праздничных поделок с детьми

В преддверии нового года детишек обязательно просят принести в школу или садик новогодние поделки. Родители, не паникуйте! Мы собрали для вас идеи легких и оригинальных поделок к предстоящему новому 2020 году.

Наступил декабрь, а вместе с ним пришла пора новогодних празднеств. Самое время приготовиться к самому сказочному и семейному празднику в году. А что за новый год без украшений, поделок и елочных шариков? Так что, зовите своих деток, родителей, бабушек и дедушек, и вместе устройте вечер рукоделия.

А что именно можно смастерить, Вам подскажет УНИАН.

Новогодние поделки в садик

Если у вас в семье есть дошколята, то наверняка в садике уже попросили принести новогодние поделки. С малышами вдвойне веселее и забавнее мастерить!

А какой же новый год без символа? Следующий год - год мыши, поэтому мастерим мышку. Для начала возьмите картон серого цвета, ножницы и клей. Проявите немного фантазии, вспомните, как в мультиках изображают грызунов и айда! Вырежьте туловище, приклейте к нему треугольную мордочку и два больших круглых уха. Глаза можно нарисовать фломастером. И не забудьте об усах! Вуаля, мышка готова. Кстати, для поделок с детьми совершенно необязательно делать мышек серыми. Они могут быть совершенно любого цвета.

В садик также можно понести сделанную своими руками гирлянду. Для этого достаточно вырезать как можно больше снежинок разных форм и склеить их в одну длинную ленту. Или сделайте снежинки помельче и нацепите их на ниточки - так можно создать целый ковер.

Не стоит забывать о природных материалах. Например из шишек можно легко создать елку. Приклейте шишку к какому-нибудь основанию (например на ненужный компакт-диск), покрасьте ее в зеленый цвет, а дальше включите фантазию. Шишки-елки можно посыпать блестками, украсить шариками из фольги или цветной бумаги. А если шишку покрасить в белый, приделать ей оранжевый нос и глазки - получится оригинальный снеговик.

Новогоднюю елку можно легко и быстро смастерить из картона. Сделайте конус из плотного картона, поставьте его на стол (это будет каркас елки), а украсить можно... конфетами! Обклейте конус конфетами в красивой обертке и оригинальное украшение-угощение готово.

Поделки в садик принято делать из подручных материалов. Возьмите 2 или даже 3 одноразовые пластиковые тарелки и склейте их в форме снеговика. Из картона, используя пистолет с горячим клеем, приклейте пуговицы, нос и глаза. Или обклейте снеговика обычной медицинской ватой - получится объемный очень эффектный снеговик.

Новогодние поделки в школу

С детками постарше конечно же можно сделать все выше перечисленное, но усложнив декор. А еще можно добавить аппликацию разными материалами, рисование и даже шитье.

Например, можно пошить мышек из фетра. Фетр очень удобен и прост в работе, с ним справятся даже младшеклассники. Сначала сделайте трафарет из картона, а затем, используя его, вырежьте 2 детали. Сшейте их вместе, можно наполнить фигурку ватой или войлоком. Пришейте глазки, носик и лапки - фетровая елочная игрушка готова.

Используя тот же фетр и шишки можно создать животных. Приклейте к шишке рыжую мордочку из фетра - получилась лисичка, а если приклеить ушки с кисточками и пушистый хвостик - получится белочка. Такими игрушками тоже можно наряжать елку.

Соленое тесто - один из самых распространенных и любимых материалов для поделок. Со школьником можно вылепить целое новогоднее панно. Чтобы приготовить соленое тесто Вам понадобится: 1 часть муки, 1 часть соли и ½ части воды. Далее используем тесто как пластилин. Готовые фигурки необходимо высушить в духовке на малой мощности или на батарее. После полного высыхания раскрашиваем и клеим на бумагу. Панно на Новый год готово!

Новогодние поделки своими руками на 2020 год

Можно декорировать свечи. Вам понадобится свеча с ровными боками, можно использовать свечу цилиндрическую или квадратную. Возьмите столовые салфетки с рисунком, вырежьте понравившийся элемент и разделите салфетку, сняв верхний тонкий слой с рисунком. Нагрейте ложку над конфоркой и тыльной стороной, мягко приглаживайте салфетку к свече. Воск растает и бумага надежно приклеится к свече.

Отличным украшением станет новогодний венок. Для его изготовления Вам понадобятся елочные или сосновые шишки. Используя пистолет с горячим клеем, склейте шишки, формируя венок, смастерите петельку. Украсьте на свой вкус и повесьте венок на двери или окно.

Также из ниток для вязания и клея можно сделать оригинальные елочные украшения. Вам понадобятся: толстые нитки для вязания, клей ПВА, английские булавки (можно спички или маленькие гвоздики) и одноразовая тарелка. На тарелке булавками выложите нужную фигурку, это может быть елочка, снеговик, олень, звезды и т.д. Нитки пропитайте клеем. Обмотайте нить по контуру фигуры, и затем заполните внутреннее пространство. Дождитесь полного высыхания клея и достаньте булавки. Приделайте ниточку и елочная игрушка из клея и ниток готова!

Подобным образом можно сделать объемные картины из ниток и гвоздей. Конечно же в этом случае не обойтись без помощи взрослого. Картинку следует перевести на кальку, закрепить ее на дощечке (или сразу нарисовать фломастером, если вы отличный художник), по контуру вбить гвоздики, а затем удалить кальку. Обмотать нитками контур и заполнить центр. Используйте нитки разных цветов, тогда ваша картина оживет.

Ну и напоследок расскажем как своими руками сделать аналог снежного шара. Вам понадобятся стеклянная банка с крышкой, шишка или фигурки животных, блестки, клей и глицерин. Приклейте фигурку к внутренней стороне крышки, в саму банку засыпьте блестки и залейте глицерином, закрутите крышку и потрясите!