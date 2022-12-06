Чтобы процесс выпечки был удачным, а результат - вкусным, важно подобрать правильную посуду.

Не всякая посуда подходит для выпекания в духовке. Чтобы процесс выпечки был приятным и безопасным, а изделия не подгорали, нужно выбрать правильную посуду. Неприспособленные для духовки изделия могут лопнуть или расплавиться от высокой температуры, что создаст немало проблем.

Ранее мы рассказывали, что нужно поставить в духовку, если подгорает низ выпечки.

Какую посуду нельзя ставить в духовку

Пластик . В духовку категорически запрещено ставить изделия из пластика, а также посуду с пластиковыми элементами. Этот материал плавится при высокой температуре, а также выделяет токсичные вещества.

. В духовку категорически запрещено ставить изделия из пластика, а также посуду с пластиковыми элементами. Этот материал плавится при высокой температуре, а также выделяет токсичные вещества. Бумага и картон . Эти материалы легко воспламеняются при высоких температурах, поэтому с ними лучше не рисковать. Исключение - бумажные формы для кексов. Они пропитаны специальным веществом и разрешены для духовки.

. Эти материалы легко воспламеняются при высоких температурах, поэтому с ними лучше не рисковать. Исключение - бумажные формы для кексов. Они пропитаны специальным веществом и разрешены для духовки. Дерево . Дерево в духовке, скорее всего, не загорится, но может потемнеть и потрескаться. Обратите также внимание, что в духовку нельзя ставить кастрюли и сковородки с деревянными ручками.

Какую посуду стоит использовать в духовке с осторожностью

Эти материалы можно использовать для запекания, но стоит знать некоторые правила. При нарушении техники безопасности посуда будет испорчена.

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Алюминиевая посуда . Алюминий сам по себе хорошо выдерживает высокие температуры, но при контакте с кислотой материал выделяет токсичные вещества. Поэтому в алюминиевой посуде нельзя выпекать блюда с лимоном, кислыми ягодами, мясом в кислом маринаде.

. Алюминий сам по себе хорошо выдерживает высокие температуры, но при контакте с кислотой материал выделяет токсичные вещества. Поэтому в алюминиевой посуде нельзя выпекать блюда с лимоном, кислыми ягодами, мясом в кислом маринаде. Эмалированная посуда . Посуду из эмали нельзя ставить в горячий духовой шкаф, иначе от резкого перепада температур материал потрескается. Эмалированную кастрюлю или миску ставят только в холодную духовку. Кроме того, эмаль нельзя разогревать до температуры выше 250°. Запрещено использовать такую посуду, если на ней есть трещины любого размера.

. Посуду из эмали нельзя ставить в горячий духовой шкаф, иначе от резкого перепада температур материал потрескается. Эмалированную кастрюлю или миску ставят только в холодную духовку. Кроме того, эмаль нельзя разогревать до температуры выше 250°. Запрещено использовать такую посуду, если на ней есть трещины любого размера. Стеклянная посуда . Если на стекле не указано, что оно жаропрочное, то с ним нужно обращаться осторожно. Как и эмаль, стекло нельзя ставить в раскаленную духовку, иначе образуются трещины. Стеклянную посуду ставят в холодный духовой шкаф, а после запекания вытягивают не сразу, а приоткрывают дверцу и дают материалу немного остыть. Запрещено использовать такую посуду, если на ней есть трещины любого размера.

. Если на стекле не указано, что оно жаропрочное, то с ним нужно обращаться осторожно. Как и эмаль, стекло нельзя ставить в раскаленную духовку, иначе образуются трещины. Стеклянную посуду ставят в холодный духовой шкаф, а после запекания вытягивают не сразу, а приоткрывают дверцу и дают материалу немного остыть. Запрещено использовать такую посуду, если на ней есть трещины любого размера. Чаша от мультиварки . Чаши от мультиварки условно подходят для запекания, но их стоит использовать только если ничего лучше нет. Из-за тонкого дна еда в ней может пригореть. Чашу нельзя нагревать выше 200°.

Какую посуду можно ставить в духовку: особенности каждого материала

Сталь . Посуда из нержавеющей стали с антипригарным покрытием очень популярна для выпечки. Это прекрасный, легкий и жаропрочный материал. Сталь легко царапается, поэтому в такой посуде нельзя разрезать еду ножом.

. Посуда из нержавеющей стали с антипригарным покрытием очень популярна для выпечки. Это прекрасный, легкий и жаропрочный материал. Сталь легко царапается, поэтому в такой посуде нельзя разрезать еду ножом. Чугун . Долговечные и прочные чугунные сковородки и кастрюли не боятся даже самых высоких температур. Такая посуда быстро нагревается и еда в ней готовится быстрее. Большим минусом чугунных изделий является их тяжелый вес.

. Долговечные и прочные чугунные сковородки и кастрюли не боятся даже самых высоких температур. Такая посуда быстро нагревается и еда в ней готовится быстрее. Большим минусом чугунных изделий является их тяжелый вес. Керамика . Керамическая посуда хорошо сохраняет тепло и быстро прогревается. В ней еда готовится равномерно и сохраняет максимальную пользу. Минусы керамических форм для выпечки - высокая цена и сложный уход. Их нужно мыть сразу после использования.

. Керамическая посуда хорошо сохраняет тепло и быстро прогревается. В ней еда готовится равномерно и сохраняет максимальную пользу. Минусы керамических форм для выпечки - высокая цена и сложный уход. Их нужно мыть сразу после использования. Жаропрочное стекло . Посуду из жаропрочного стекла можно использовать как в духовых, так и в электрических духовках. Она переносит высокие температуры, легко моется и не вступает в реакцию с продуктами. Также через прозрачное стекло можно наблюдать за процессом готовки.

. Посуду из жаропрочного стекла можно использовать как в духовых, так и в электрических духовках. Она переносит высокие температуры, легко моется и не вступает в реакцию с продуктами. Также через прозрачное стекло можно наблюдать за процессом готовки. Силикон . Силиконовые формы в основном используются для приготовления десертов и бисквитов. Выдерживают температуру до 250°. Примерно через 5 лет после покупки материал становится токсичным, поэтому его нужно регулярно менять.

. Силиконовые формы в основном используются для приготовления десертов и бисквитов. Выдерживают температуру до 250°. Примерно через 5 лет после покупки материал становится токсичным, поэтому его нужно регулярно менять. Глиняные горшки . Такую посуду издавна использовали для приготовления первых и вторых блюд. Каши, супы и тушеное мясо из глиняного горшочка обладают неповторимым вкусом. В глиняных горшках все продукты хорошо пропекаются, в них можно готовить даже самое жесткое мясо.

. Такую посуду издавна использовали для приготовления первых и вторых блюд. Каши, супы и тушеное мясо из глиняного горшочка обладают неповторимым вкусом. В глиняных горшках все продукты хорошо пропекаются, в них можно готовить даже самое жесткое мясо. Противни . Противень обычно продается в комплекте с духовкой, поэтому они точно подходят для запекания. Изготовляют их обычно из смеси стали и алюминия. Для выпечки теста, пирожков и пиццы хорошо подойдут противни с толстым дном, а мясо и рыбу лучше выпекать на противне с решеткой.

. Противень обычно продается в комплекте с духовкой, поэтому они точно подходят для запекания. Изготовляют их обычно из смеси стали и алюминия. Для выпечки теста, пирожков и пиццы хорошо подойдут противни с толстым дном, а мясо и рыбу лучше выпекать на противне с решеткой. Жаровня . Глубокая круглая сковорода с двумя ручками создана специально для выпекания. Благодаря особой форме продукты хорошо пропекаются и пропитываются собственным соком.

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