Что сделать, чтобы выпечка была аппетитной и румяной со всех сторон, разобрался УНИАН.

Румяный верх и черный горелый низ у выпечки - частая проблема у владельцев газовых плит, особенно старых моделей. Это обусловлено конструкцией плиты, ведь она нагревается снизу. Умельцы придумали немало способов сделать нагрев в газовой плите более равномерным. Несколько таких советов перечислит УНИАН.

Миска с водой

Для равномерного приготовления пирогов, тортов, запеканок и другой выпечки умельцы ставят под противень с выпечкой большую емкость с водой. Выбирайте емкость, которая подходит для запекания. Вода возьмет на себя излишек жара. При использовании этого метода нужно периодически заглядывать в духовку и проверять, что вода не выкипела.

Соль

Этот способ имеет много положительных откликов в интернете. Возьмите ненужный противень, рассыпьте в нем соль толстым слоем и поставьте на самый нижний уровень в духовке. Соль делает нагрев духовки более равномерным.

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Преимущество этого совета в его многоразовости, ведь соль достаточно насыпать в противень один раз и она может стоять в духовке годами.

Фольга на верх выпечки

Чтобы низ пирогов не был горелым, просто поставьте противень с выпечкой повыше. А для защиты верхушки выпечки от жара её прикрывают фольгой.

Два противня

Ещё один способ спасти низ выпечки - выпекать еду в двух противнях. Просто поставьте под противень с выпечкой второй пустой противень. Он возьмет на себя лишний жар.

Старая сковородка

Поставьте на нижний уровень духовки старую чугунную сковородку, которую можно раскаливать до высоких температур. Сковородка возьмет на себя излишек жара. Этот способ можно комбинировать с другими - насыпать на дно сковороды соль или налить воду.

Кирпич

Кирпич в газовой духовке - не самый элегантный, но очень эффективный способ добиться равномерного нагрева. Многие владельцы газовых плит замечают, что низ пирогов больше не подгорает, если положить на дно духовки два огнеупорных кирпича.

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