Знаете, как правильно использовать терку на кухне, но все время травмируете пальцы и рассыпаете овощи? Легкие советы на УНИАН, как подготовить ингредиенты на терке, чтобы не испортить блюдо.

При приготовлении любимых гарниров и зажарок без терки не обойтись. Этот прибор есть почти в каждой семье, да и стоит он гроши! Но - чудо - не все знают, как правильно использовать терку на кухне.

Ранее мы говорили о том, как заточить мелкую терку и нож мясорубки за 10 минут.

Для чего на терке каждая сторона - первое пользование на кухне

Разберемся. В обычной терке есть две "шершавые" стороны. Движениями снизу вверх - сверху вниз мы буквально стираем овощи об эти грани.

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В магазинах можно найти и терку шестигранную - для чего каждая сторона? Все для того же - овощей и продуктов. Правда, не все используют отверствияпо назначению. Например, на такой терке можно натирать продукты слайдами, звездочками, большими ломтями (типа картофеля фри), волнистыми "чипсами", также позволяется шинковать капусту.

Для чего же самая мелкая терка? Для нарезки чеснока, лука, картофеля. Мелкие грани превращают твердые овощи фактически во влажную кашицу. Спросите затем, а для чего на терке колючая сторона? Это основа прибора, "сердце" всего процесса. Ну действительно, не натирать же вам продукты на гладкой поверхности?

Помните, новые терки - очень острые и могут поранить ваши пальцы.

Что можно натереть на терке - выбираем удобные отверстия

Не все продукты можно тереть на терке. Например, мясо вы таким образом не подготовите, то же и с маслом - оно просто "утонет" в пластинах. Чтобы не сделать ошибки и не испортить блюдо, важно знать, что трут на терке:

Картофель. В отличие от остальных продуктов картофель на терке получается очень нежным. Терка обязательна, если вы, например, задумали драники: полученную массу мы используем в качестве "теста", оно должно получиться водянистым.

В отличие от остальных продуктов картофель на терке получается очень нежным. Терка обязательна, если вы, например, задумали драники: полученную массу мы используем в качестве "теста", оно должно получиться водянистым. Лук . Этот ингредиет можно тереть как на пластине с маленькими отверстиями (тогда он превращается в кашицу), так и на больших (полноценная зажарка) - в зависимости от того блюда, которое вы готовите.

. Этот ингредиет можно тереть как на пластине с маленькими отверстиями (тогда он превращается в кашицу), так и на больших (полноценная зажарка) - в зависимости от того блюда, которое вы готовите. Морковь . В данном случае морковь советуют тереть на крупной пластине - сок овощей сохраняется внутри и во время готовки насыщает им другие продукты.

. В данном случае морковь советуют тереть на крупной пластине - сок овощей сохраняется внутри и во время готовки насыщает им другие продукты. Масло . Следует отметить, что масло можно тереть только в замороженном виде, как и плавленый сыр.

. Следует отметить, что масло можно тереть только в замороженном виде, как и плавленый сыр. Яйца вареные. Для готовки салатов яйца тереть не стоит (ни на большой, ни на маленькой пластине - только все испортите), а вот для декорирования гарнира - можно, вот только на больших отверствиях.

Для готовки салатов яйца тереть не стоит (ни на большой, ни на маленькой пластине - только все испортите), а вот для декорирования гарнира - можно, вот только на больших отверствиях. Капуста . Капусту тоже можно подготовить к блюду на терке - используйте насадку ломтями.

. Капусту тоже можно подготовить к блюду на терке - используйте насадку ломтями. Рыба. С помощью терки можно чистить рыбу (под краном, естественно) - используйте для этого самую колючую сторону.

При терке продуктов всегда учитывайте специальные насадки, которые помогут вам правильно порезать ингредиенты.

Рекомендации, как работать с теркой

Хотя терка - самый распространенный прибор на многих кухнях, даже опытные повара не всегда соблюдают эти правила:

Закрепите терку на рабочей поверхности, смажьте ее маслом. Это поможет вам как избежать травм руки и предотвратит рассыпание продуктов по кухне.

Очень медленно (если ситуация вас не подгоняет) и осторожно натирайте овощи или мясо, чтобы в миске с продуктами вдруг не оказался ваш палец.

Терку желательно промывать после каждого ингредиента - в противном случае получите мясо со вкусом сырого лука.

Если у вас терка ручная - тогда позаботьтесь, чтобы натирать овощи прямо над посудой -это облегчит вам уборку кухни после готовки пищи.

И помните - от вашего мастерства владения теркой зависит качество всего блюда.

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