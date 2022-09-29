Как заточить терку для корейской моркови и что делать, если мясорубка перестала измельчать мясо - узнайте в материале УНИАН.

Ничто не вечно - в том числе и кухонные принадлежности. Терка и мясорубка - незаменимые помощники любой хозяйки, которые всегда должны быть острыми. Для тех, у кого нет возможности отдать их специалистам на обновление, УНИАН рассказывает, как заточить терку или как заточить нож мясорубки вручную.

Ранее мы говорили о том, как заточить нож без точилки дома.

Как заточить нож мясорубки наждачкой - бабушкин метод

Первый вариант - взять несколько листов наждачной бумаги с разной зернистостью. Диапазон должен быть от 600 до 1200, потому что вам необходим переход от менее до более густого зерна. В этом и кроется секрет острых ножей мясорубки - если точить их наждачкой одной зернистости, результат будет гораздо хуже.

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Для того, чтобы понять, как заточить нож на советскую мясорубку правильно, просто выполняйте инструкцию - совершайте круговые движения наждачкой по поверхности несколько минут. Затем берите следующий лист с большей зернистостью и повторяйте процедуру. Тереть нужно только с одной стороны - тыльная часть ножа в заточке не нуждается. Таким же образом, с помощью наждачной бумаги, можно заточить и терку.

Как заточить нож мясорубки камнем - технология

Точильный камень - удобное приспособление, которое можно купить в любом хозяйственном магазине. С помощью его получится вернуть остроту не только частям мясорубки, но и ножам, ножницам и даже пилам.

Для того, чтобы воспользоваться камнем правильно, вам нужно прижать лезвие к нему и быстро вращать по кругу, чтобы заточить лезвие равномерно. Так делать 3-5 минут до получения нужного результата.

Учитывайте, что нож мясорубки всегда работает в паре с сеткой, поэтому точить их нужно вместе. Если какой-то один механизм будет тупым, то весь ваш труд пойдет насмарку.

Как заточить тёрку кружкой - интересный лайфхак

Некоторые хозяйки используют одни кухонные принадлежности, чтобы "оживить" другие - так это работает и в этом случае. Возьмите чашку, переверните, и абразивной частью на дне кружки натрите лезвия терки. Делать это нужно в течение 5 минут, затем помыть терку и проверить - если наточили недостаточно, то продолжить процесс.

Как заточить тёрку фольгой - уникальный метод

Еще один вариант - использовать фольгу для заточки терки. Вам нужно скрутить из фольги несколько шариков и натереть их на терке. Суть данного метода в том, что металл трется об металл, только один крошится, а второй затачивается.

Напильник и нож - используем, если затупилась терка

Этот метод считается одним из самых эффективных, но вам придется знатно потрудиться. Найдите круглый напильник, конец которого будет по размеру совпадать с лезвиями терки. Затем наточите напильником каждое отверстие терки, а в конце ножом прокрутите внутри них. Так у вас получится снять остатки грязи с лезвий и быстро заточить их.

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