Скорлупа грецкого ореха может быть очень ценным удобрением для огорода.

Если у вас есть остатки от чистки орехов - не выбрасывайте их. Опытные дачники знают цену этого материала. Скорлупа грецкого ореха как удобрение может быть очень полезна на огороде. Есть сразу несколько способов применения этого средства на участке.

Мы расскажем, как использовать скорлупу грецкого ореха на даче с пользой для урожая.

Как использовать скорлупу от грецких орехов в огороде - 4 варианта

Есть несколько вариантов применения ореховых остаток на даче.

Мульча . Если у вас много скорлупы, замульчируйте ею на зиму молодые саженцы и многолетние цветы. Такое покрытие сохранит влагу в почве и защитит от заморозков. Толщина слоя - до 2 сантиметров. А в теплое время года это средство отпугивает слизней.

. Если у вас много скорлупы, замульчируйте ею на зиму молодые саженцы и многолетние цветы. Такое покрытие сохранит влагу в почве и защитит от заморозков. Толщина слоя - до 2 сантиметров. А в теплое время года это средство отпугивает слизней. Подкормка . Удобрение из скорлупы грецких орехов можно приготовить, сжигая остатки. Полученный пепел богат фосфором, калием, цинком и кальцием. Золой можно просто посыпать грядки, либо растворить в воде (3 стол. л. на 1 литр) и полить этой смесью комнатные растения или овощные грядки.

. Удобрение из скорлупы грецких орехов можно приготовить, сжигая остатки. Полученный пепел богат фосфором, калием, цинком и кальцием. Золой можно просто посыпать грядки, либо растворить в воде (3 стол. л. на 1 литр) и полить этой смесью комнатные растения или овощные грядки. Дренаж . Выложите остатки орехов на дно ямы при посадке деревьев, кустов или горшочных цветов. Слой скорлупы хорошо пропускает воду и помогает избежать застоя жидкости.

. Выложите остатки орехов на дно ямы при посадке деревьев, кустов или горшочных цветов. Слой скорлупы хорошо пропускает воду и помогает избежать застоя жидкости. Раствор. Наполните поллитровую банку скорлупой и перегородками грецкого ореха. Залейте теплой водой и добавьте 1 столовую ложку сахара. Оставьте смесь на 10 дней. Готовым раствором поливайте комнатные растения вместо обычной воды. Между поливами храните банку с раствором в холодильнике. Цветы станут пышными и здоровыми.

Ранее мы также рассказали, как быстро почистить орехи с помощью духовки или микроволновки. Таким способом можно справиться даже с целой горой ядер.

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