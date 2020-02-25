Хозяйственный суд отменил незаконное решение Киевсовета по участку на Мечникова, 7б

Договор аренды признан возобновленным до 2034 года.

В пятницу, 21 февраля, Хозяйственный суд города Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании дело №910/16741/19, отменил неправомерное решение Киевсовета и вернул ООО «Стройинформ» договор аренды земельного участка по ул. Мечникова, 7Б до 2034 года.

Кроме того, Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление ООО «Стройинформ» об обеспечении иска и запретил Киевсовету совершать любые действия в отношении земельного участка площадью 0,22 га, кадастровый номер 8000000000:82:026:0013, что находится в Печерском районе города Киева по адресу: ул. Мечникова, 7Б, до вступления решения в законную силу.

Договор аренды земельного участка, который заключен 13.07.2004 года между Киевсоветом и ООО «Стройинформ» был признан возобновленным на тот же срок и на тех же условиях, а именно на 15 лет до 2034 года.

«Судебный процесс шел более 3 месяцев, с ноября 2019 года. Сторонам была предоставлена возможность высказать свою позицию, предоставить объяснения по поводу обстоятельств дела и задать вопрос каждой из сторон. Судом были исследованы все доказательства, предоставленные сторонами, а их было около 500 листов судебного дела, и вынесено законное решение в пользу застройщика. Весь судебный процесс фиксировали на камеру 7 свободных слушателей, а следовательно, у общества нет никаких оснований для того, чтобы в дальнейшем манипулировать общественным мнением с помощью предположений и инсинуаций», – заявила представитель ООО «Стройинформ» Наталья Дюнкова.

Отмечается, что отдельные юридические лица, которые пытались вступить третьим лицом в дело, были вполне справедливо не допущены судьей.

Решение хозяйственного суда набирает законную силу согласно требованиям ст.241 ХПК Украины.