В Херсонской области в селе Давыдов Брод восстановили проезд по мосту.

В Херсонской области восстановили проезд по мосту, который разрушили российские оккупанты.

Как сообщил главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, восстановленный мост находится в селе Давидов Брод.

"Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО "Дортехнология" восстановили проезд полностью разрушенным мостом на автомобильной дороге местного значения Кочубеевка - Давыдов Брод", - отметил он.

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По словам главы Херсонской ОВА, отныне движение автомобильного транспорта по мосту открыто.

Ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго. Также они взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома. 3 декабря Херсон остался без света из-за очередного обстрела российских оккупантов. Они регулярно обстреливают правобережье Херсонщины после того, как ВСУ заставили их покинуть эти территории.

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