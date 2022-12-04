В Херсонской области восстановили проезд по мосту, который разрушили российские оккупанты.
Как сообщил главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, восстановленный мост находится в селе Давидов Брод.
"Военные Государственной специальной службы транспорта совместно с ООО "Дортехнология" восстановили проезд полностью разрушенным мостом на автомобильной дороге местного значения Кочубеевка - Давыдов Брод", - отметил он.
По словам главы Херсонской ОВА, отныне движение автомобильного транспорта по мосту открыто.
Ситуация в Херсоне
Как сообщал УНИАН, 9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. 11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.
Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго. Также они взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.
26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома. 3 декабря Херсон остался без света из-за очередного обстрела российских оккупантов. Они регулярно обстреливают правобережье Херсонщины после того, как ВСУ заставили их покинуть эти территории.