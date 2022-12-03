Министр отметил, что некоторые оккупанты уже поняли свое поражение.

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в освобожденную Чернобаевку Херсонской области и показал остатки международного аэропорта, в котором базировались российские оккупанты.

Как отметил Резников в Twitter россияне, которые удобряют украинские поля в Херсонской области уже поняли, что им ничего "не светит" в Украине.

"Это остатки международного аэропорта Херсон (ХЕРСОН). Россияне поймут первые 3 буквы названия города без переводчика... это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, которые сейчас удобряют наши поля, этому уже научились", - написал Резников, позируя на фоне вывески аэропорта, с которой уцелели три первые буквы.

Чернобаевка: в чем феномен этого населенного пункта

Российские оккупанты использовали военный аэродром в районе населенного пункта Чернобаевка как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он десятки раз становился мишенью для украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчиков разгромили еще 27 февраля. Но противник снова и снова размещал там свою технику.

После освобождение правобережья Херсонской области Чернобаевка вернулась под контроль украинских сил.

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