Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в освобожденную Чернобаевку Херсонской области и показал остатки международного аэропорта, в котором базировались российские оккупанты.
Как отметил Резников в Twitter россияне, которые удобряют украинские поля в Херсонской области уже поняли, что им ничего "не светит" в Украине.
"Это остатки международного аэропорта Херсон (ХЕРСОН). Россияне поймут первые 3 буквы названия города без переводчика... это единственное, что они могут получить от Украины. Многие из них, которые сейчас удобряют наши поля, этому уже научились", - написал Резников, позируя на фоне вывески аэропорта, с которой уцелели три первые буквы.
Чернобаевка: в чем феномен этого населенного пункта
Российские оккупанты использовали военный аэродром в районе населенного пункта Чернобаевка как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он десятки раз становился мишенью для украинских военных.
Впервые на этом аэродроме позиции захватчиков разгромили еще 27 февраля. Но противник снова и снова размещал там свою технику.
После освобождение правобережья Херсонской области Чернобаевка вернулась под контроль украинских сил.