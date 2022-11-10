Там продолжаются проблемы со связью.

В Херсоне оккупанты перед отступлением уничтожают город - взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

Продолжаются проблемы со связью, она есть только возле Антоновского моста, сообщает местное издание "Мост".

"Россияне перед отступлением начали уничтожать Херсон. В городе взорвали котельные и объект облэнерго. Кроме того, россияне взорвали телецентр, который находится возле телебашни. Сама телебашня целая", - пишет издание со ссылкой на местных жителей.

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Ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска из правобережья Херсонщины.

Председатель Херсонской городской военной администрации Галина Луговая сообщила, что вчера много российских оккупантов выезжали из Херсона и Снигиревки Николаевской области.

По словам местных жителей, россияне вывезли из Херсонского художественного музея абсолютно все ценности. В нем было около 13 тысяч очень ценных работ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что за сутки украинская армия освободила 12 населенных пунктов Херсонской области.

По мнению Financial Times, Херсон имеет важное стратегическое значение, откуда Украина может перекалибровать свое контрнаступление.

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