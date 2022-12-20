Журналисты напомнили, что именно VBet вытеснили "Фавбет" со спонсорства Украинской Премьер-Лиги летом 2021 года, что очень странным образом совпало с обысками в офисах "Фавбет".

Под флагом борьбы с российским присутствием в украинском бизнесе армянские владельцы пытаются расчистить рынок от других компаний в бет-индустрии. Об этом говорится в расследовании изданияя "Апостроф".

30 октября 2022 года на сайте Президента Украины появилась петиция под номером №22/171744-еп. Она призывает "Наложить санкции на компании, связанные с государством-агрессором и поддерживающие российский бизнес в Украине". В тексте документа под "закрытие" подпадает большая часть компаний из перечня КРАИЛ (комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), которая лицензировала все онлайн-казино и букмекерские конторы в Украине. Сегодня эти компании работают на законных основаниях, имеют все необходимые лицензии и платят десятки миллионов налогов, что является большой поддержкой для государственного бюджета в условиях войны. Автор петиции, фотограф Виктория Мелюшкова, экс-работница рекламного агентства Business Tuning Center, клиентом которого является букмекерская контора VBet.

Учредителем ООО "ВБЕТ Украина" указана компания Soft Construct Limited, с регистрацией на острове Мэн. Бенефициаром в реестрах значится гражданин Армении Бадалян Виген Ромикович. Бадалян через компании Radon V.B., и разработчиков Soft Construct Limited и BetConstruct в партнерских отношениях с российскойй букмекерской конторой Фонбет. Кроме этого, через компанию Fastex, принадлежащую SoftConstruct, армянский игровой гигант спонсирует и является организатором Russian Poker Tour.

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Журналисты напомнили, что именно VBet вытеснили "Фавбет" из спонсорства Украинской Премьер Лиги летом 2021 года, что очень странно совпало с обысками в офисах "Фавбет". Впоследствии, VBet стали спонсором национальной сборной. В прошлом сезоне VBet должен был оплатить 1 млн долларов украинским клубам, но украинские футбольные клубы получили всего 720 тыс. Другие средства, по информации авторов статьи, осели в УАФ.

Армянский игорный холдинг, принимая украинские патриотические формы, поглощает украинский игорный бизнес и расшатывает ситуацию на чувствительных темах. А под чьим политическим влиянием Армения всем известно, - утверждают журналисты "Апострофа".