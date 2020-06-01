Компания T.B. Fruit снова доказала в судах незаконность рейдерских действий "Инвестохиллз Веста"

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева признал решение о взыскании залогового имущества с Новоушицкого консервного завода незаконным и необоснованным.

В понедельник, 1 июня, Северный апелляционный хозяйственный суд города Киев удовлетворил заявление Украинский-Германского совместного предприятия "Агро-Подолье", которое входит в группу компаний T.B. Fruit, об отмене решения Постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины". Таким образом суд признал решение о взыскании имущества с Новоушицкого консервного завода незаконным и необоснованным. Истцом в третейский суд было ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста".

Это уже второе решение Постоянно действующего третейского суда при Всеукраинской общественной организации "Союз инвесторов Украины" в споре с группой компаний T.B. Fruit, которое признано Северным апелляционным хозяйственным судом незаконным. Напомним, 5 мая 2020 Северный апелляционный хозяйственный суд города отменил решение о взыскании задолженности по кредитному договору ООО "Танк Транс" перед ОАО "Дельта Банк" на сумму 75 млн евро, признав его незаконным. Истцом в третейский суд также была "Инвестохиллз Веста".

Также сегодня Западный апелляционный хозяйственный суд закрыл производство по делу по апелляционной жалобе "Инвестохиллз Веста" к компаниям "Яблуневий Дар" и "ТБ Сад".

Стоит отметить, что в последнее время со стороны "Инвестохиллз Веста" ведется открытая травля бизнеса известного украинского предпринимателя Тараса Барщовского, основателя одного из крупнейших производителей яблочного концентрата в мире. В ноябре 2019 года финансовая компания на аукционе, проведенном Фондом гарантирования вкладов физических лиц, выкупила пул задолженностей по кредитам, среди которых были и права требования 6,19 млрд грн долга "Яблуневого Дара" и "Танк Транс" перед ликвидированным "Дельта Банком". Сейчас же "Инвестохиллз Веста" всевозможными способами давит на бизнес Барщовского, в частности, прибегает к "черному" пиару и откровенным манипуляциям общественным мнением.

Напомним, что в 2015 году НБУ запустил процесс ликвидации "Дельта Банка". Незадолго до этого "Яблуневий Дар" по так называемой схеме "схлопывание" осуществило погашение всей задолженности по кредитным договорам путем зачисления банком встречных однородных требований (кредитные обязательства украинской компании были обменены на $60 млн депозитных средств международной компании Cargill). Эта процедура была проведена на законных основаниях в соответствии со статьей 601 Гражданского Кодекса Украины. "На сегодня к нам нет никаких претензий со стороны "Дельта Банка" и Фонда гарантирования вкладов", - отметил Тарас Барщовский. Также он добавил, что список должников "Дельта Банка" является открытым, и среди них компаний "Яблуневий Дар" и "Танк Транс" нет.

Таким образом, откровенные манипуляции "Инвестохиллз Веста" в СМИ носят незаконный характер и наносят ущерб имиджу украинской компании T.B. Fruit, из продукции которой производится каждая 10-я бутылка сока в мире, и непосредственно ее владельцу Тарасу Барщовскому.

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