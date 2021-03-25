По состоянию на 16 марта суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составила около 68,2 млрд грн / фото bank.gov.ua

Реформирование системы централизованного теплоснабжения невозможно осуществить без урегулирования проблемы долгов предприятий теплоснабжения перед НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ.

Об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасечник в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

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«Вопрос анбандлинга для ТКЭ сегодня не так актуален, нужно сначала решить проблемы, которые заводят отрасль в тупик. То, что нужно сделать сейчас, или даже то, что нужно было сделать вчера — это урегулирование проблемы долгов предприятий теплоснабжения перед «Нафтогазом»», — отметил Александр Пасечник.

Он отметил, что по состоянию на 16 марта суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составила около 68,2 млрд грн. Кроме суммы самих долгов существует еще проблема начисленных пени и штрафов, источники для уплаты которых у производителей тепла отсутствуют.

«Долги возникли вследствие несовершенства законодательства относительно регулируемых тарифов. Должники вынуждены выплачивать не только текущие долги, которые накапливаются, но и простроченную задолженность предыдущих периодов. Функционировать в условиях рынка при такой колоссальной сумме долгов невозможно», — сказал Александр Пасечник.

Он подчеркнул, что эффективное функционирование рынка газа для предприятий ТКЭ возможно только при соблюдении определенных условий.

«Три вещи, на которых должен базироваться путь к реформированию отрасли: решение вопроса долгов предприятий теплоснабжения перед «Нафтогазом», урегулирование проблемы долгов населения за потребленные услуги перед этими предприятиями и повышение платежной дисциплины, а также установление экономически обоснованных тарифов на услуги теплоснабжения», — добавил Александр Пасечник.

Напомним, 16 марта Госэнергоэффективности обсудило с представителями Минэнерго, Минрегиона, НКРЕКП, USAID, теплокоммунэнерго и экспертной среды пути введения конкурентного рынка тепловой энергии в Украине и отмены с 1 мая этого года ПСО (специальных обязательств) по поставкам природного газа производителям тепла.

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Автор: Иван Бойко