Вопрос анбандлинга для ТКЭ сегодня не так актуален, нужно сначала решить проблемы, которые заводят отрасль в тупик.

Реформирование системы централизованного теплоснабжения невозможно осуществить без урегулирования проблемы долгов предприятий теплоснабжения перед НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ.

Об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасечник в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

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«Вопрос анбандлинга для ТКЭ сегодня не так актуален, нужно сначала решить проблемы, которые заводят отрасль в тупик. То, что нужно сделать сейчас, или даже то, что нужно было сделать вчера — это урегулирование проблемы долгов предприятий теплоснабжения перед «Нафтогазом»», — отметил Александр Пасечник.

Он отметил, что по состоянию на 16 марта суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед НАК «Нафтогаз Украины» составила около 68,2 млрд грн. Кроме суммы самих долгов существует еще проблема начисленных пени и штрафов, источники для уплаты которых у производителей тепла отсутствуют.

«Долги возникли вследствие несовершенства законодательства относительно регулируемых тарифов. Должники вынуждены выплачивать не только текущие долги, которые накапливаются, но и простроченную задолженность предыдущих периодов. Функционировать в условиях рынка при такой колоссальной сумме долгов невозможно», — сказал Александр Пасечник.

Он подчеркнул, что эффективное функционирование рынка газа для предприятий ТКЭ возможно только при соблюдении определенных условий.

«Три вещи, на которых должен базироваться путь к реформированию отрасли: решение вопроса долгов предприятий теплоснабжения перед «Нафтогазом», урегулирование проблемы долгов населения за потребленные услуги перед этими предприятиями и повышение платежной дисциплины, а также установление экономически обоснованных тарифов на услуги теплоснабжения», — добавил Александр Пасечник.

Напомним, 16 марта Госэнергоэффективности обсудило с представителями Минэнерго, Минрегиона, НКРЕКП, USAID, теплокоммунэнерго и экспертной среды пути введения конкурентного рынка тепловой энергии в Украине и отмены с 1 мая этого года ПСО (специальных обязательств) по поставкам природного газа производителям тепла.

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Автор: Иван Бойко