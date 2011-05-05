Грузия приглашает 30 украинцев в молодежный лагерь

Генеральный секретарь Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ Валерий ЧЕЧЕЛАШВИЛИ отмечает важность активного привлечения представителей молодежи к реализации совместных проектов.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, об этом В.ЧЕЧЕЛАШВИЛИ заявил на Молодежном форуме ГУАМ, который состоялся 2-4 мая в Тбилиси.

В своем выступлении он проинформировал участников форума о приоритетах организации, процессе разработки и реализации проектов и программ сотрудничества. При этом он обратил особое внимание на важность активного включения в эти процессы молодежи государств-членов ГУАМ.

На форуме были обсуждены вопросы молодежного движения ГУАМ, рассмотрены перспективные проекты и программы сотрудничества. Участники договорились рекомендовать соответствующим правительственным учреждениям назначить представителей, ответственных за сотрудничество в сфере молодежной политики.

Стороны договорились провести в Секретариате ГУАМ в Киеве встречу экспертов для подготовки предложений по формированию и имплементации молодежной политики. В соответствии с предварительной договоренностью, проект будет представлен UNICEF для возможного финансирования.

Во время форума состоялись презентации ряда неправительственных организаций, которые договорились о дальнейшем сотрудничестве, особо выделив приоритет сотрудничества с европейскими молодежными организациями.

Участники форума поблагодарили грузинскую сторону за предложение направить по 30 представителей от каждой страны в молодежный лагерь «Анаклиа» на 10 дней в августе этого года. При этом правительство Грузии возьмет на себя все расходы по пребыванию там молодежных активистов ГУАМ.