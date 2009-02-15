«Мексиканский поцелуй» попал в книгу рекордов Гиннеса (фото)

В Мехико в день Святого Валентина установлен новый мировой рекорд по поцелуям, передает РИА Новости.

На главной площади столицы Сокало одновременно целовались 39 тысяч 897 человек. Это на 7 тысяч 249 человек больше, чем в зарегистрированном ранее самом массовом поцелуе, который состоялся в Лондоне.

Установить новый мировой рекорд удалось лишь после третьей попытки, когда на сцену вышел известный мексиканский певец Висенете Фернандес. Ему удалось привлечь на свое выступление недостающих 10 тысяч поклонников, благодаря которым и был побит рекорд англичан.

Акция прошла под лозунгом "Любовь без насилия. Поцелуй меня крепко", рефреном которого стали слова всемирно известной песни мексиканского композитора прошлого века Консуэло Веласкеса "Besame Mucho".

"Мы пришли принять участие в "мегапоцелуе" для того, чтобы в нашем обществе было поменьше злости и ненависти, а побольше любви", - завил участник акции 18-летний мексиканец Фелипе.