У страха глаза велики: в Австралии мужчина из-за огромного паука утопил авто (фото)
10:53, 02 ноября 2016Курьёзы
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В Австралии мужчина увидел паука в своем автомобиле и испугался его, в результате чего въехал в озеро.
Машина мужа утонула / twitter.com/FairfaxNSWnorth
Это случилось по дороге к свалке: человек ехал выбросить мусор, передает Mashable.
Вдруг он увидел, как по его руке ползет огромный паук-охотник. Мужчина испугался и захотел остановить машину, но нажал на газ вместо тормоза.
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"Я хотел нажать на тормоз, но вместо этого я случайно нажал на педаль газа" - вспоминает инцидент мужчина.
Машина утонула, а испуганный мужчина остался невредимым.
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