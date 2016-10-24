Гигантский паук поймал мышь и стал звездой Facebook (видео)

Пользователей социальных сетей поразило видео, где видно, как гигантский паук поймал мышь. Такую запись в своем профиле Facebook опубликовал австралиец Джейсон Вомаль.

На видео видно, как огромный паук тянет уже мертвого грызуна по вертикальной стене.

Видео уже успели просмотреть 10 млн человек.

При этом, несмотря на то, что многих пользователей соцсети размеры паука напугали, сам Джейсон Вомаль заявил, что оставит паука у себя в доме. Австралиец даже успел дать имя своему новому домашнему любимцу, паука он назвал Херми.

Позже, Вомаль сообщил, что с его пауком все хорошо.