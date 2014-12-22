Легендарный обмен взглядами Обамы и Путина попал в список лучших роликов Coub 2014 года (видео)

Сервис закольцованных видео Coub выбрал лучшие ролики 2014 года, в которые попал легендарный обмен взглядами президента США Барака Обамы и президента РФ Владимира Путина во время мероприятий по празднованию 70-й годовщины высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии 6 июня этого года.

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Это был первый личный разговор глав двух государств с момента начала захвата пророссийскими боевиками востока Украины. Беседа была неформальной и продлилась всего 10-15 минут.

Как сообщал УНИАН, самой популярной в 2014 году оказалась пародия на «Матрицу», набравшая 22 тысячи лайков.