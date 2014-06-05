Лидеры G-7 в Нормандии проинформируют Путина о принятых на саммите решениях

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Совета ЕС Герман ван Ромпей в четверг в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась по завершении саммита G-7.

„Ми ожидаем, что Россия будет работать с ним (Петром Порошенко) как с президентом, мы ожидаем, что Россия отведет свои войска от украинских границ, использует свое влияние на вооруженных сепаратистов, чтобы они сложили оружие и отказались от насилия, и мы готовы применить последующие санкции, если в этом будет необходимость. Лидеры G-7 передадут это Путину во время мероприятий во Франции”, - сказал Ромпей.

По его словам, уже в конце июня Совет ЕС опять сделает оценку ситуации на предмет необходимости введения новых санкций.

Читайте также«Большая семерка» заявила о поддержке усилий Украины по урегулированию ситуации

Президент Совета ЕС констатировал, что с самого начала кризиса в Украине лидеры ЕС и G-7 были едины в своей реакции, применяя политические и экономические санкции. „Но мы не только реагировали, но и развивали позитивную повестку дня по деэскалации ситуации, стабилизации Украины. Украина также создавала позитивную повестку дня”, - добавил Ромпей.

Он отдельно отметил, что лидеры G-7 поздравляют Порошенко с избранием президентом Украины.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз вместе с США и рядом других западных государств уже внедрил две фазы санкций против Российской Федерации за то, что она в марте этого года силой присоединила в свой состав Крым.

Санкции, которые предусматривают замораживание активов и визовые ограничения, были введены против нескольких десятков российских высокопоставленных должностных лиц, в том числе из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина. В рамках третьего этапа санкции могут быть введены против секторов российской экономики.

3 марта с.г. страны "Большой семерки" в совместном заявлении осудили вторжение России на территорию Украины и отменили подготовку к саммиту "Большой восьмерки" в Сочи, запланированному на июнь.

4 июня на саммите лидеры стран «Большой семерки» осудили действия России, которые нарушают суверенитет Украины, и подтвердили намерение прибегнуть к более суровым санкциям, если этого потребует ситуация.

Порошенко 6 июня осуществит визит во Францию по приглашению французского президента Франсуа Олланда для участия в международных мероприятиях по случаю 70-й годовщины высадки десанта антигитлеровской коалиции в 1944 году в Нормандии.

На эти мероприятия в Нормандию приглашен и Путин.