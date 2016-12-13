На Житомирщине Приватбанк по программе "КУБ" прокредитовал малый и средний бизнес на 17 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 13 декабря, во время бизнес-форума «Украина — страна предпринимателей» сказал директор Житомирского регионального управления Приватбанка Павел Макареев.

Он сообщил, что программа «КУБ» успешно действует на Житомирщине. «На Житомирщине 214 проектов мы сделали, 17 млн грн мы профинансировали в области по этой программе «КУБ», для предпринимателей это однозначно большая поддержка », - сказал он.

Выступая на форуме, Макареев также призвал местную власть и банковский бизнес поддерживать малое предпринимательство и мотивировать его создавать новые рабочие места.

Он также напомнил, что, согласно действующему законодательству Украины, местные бюджеты могут принимать решения и принимать специальные программы по поддержке бизнеса.

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«Сейчас очень важно не только дать предпринимателю кредит, но и максимально помочь ему вернуть этот кредит, поэтому мы и говорим, что «КУБ» - это абсолютно новый инструмент поддержки бизнеса», - подчеркнул Макареев.

Позже во время подхода к прессе на вопрос корреспондента УНИАН относительно того, какая категория предпринимателей, в основном, воспользовалась этой программой, Макареев ответил, что на Житомирщине это в основном - представители малого бизнеса.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Житомире начал работу региональный бизнес-форум «Украина — страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.