В Житомире начал работу бизнес-форум "Украина - страна предпринимателей"

Как передает корреспондент УНИАН, бизнес-форум открылся в 11:00 в кинотеатре "Украина".

Основными вопросами форума являются проблемы создания и поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

Форум будет состоять из трех панельных дискуссий с участием представителей властей, руководства житомирского регионального представительства Приватбанка и местных предпринимателей.

На форум прибыли несколько сотен местных мелких и средних предпринимателей. Их поздравили: вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Константин Марчук, заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, директор Житомирского регионального управления Приватбанка Павел Макареев и другие.

В программе мероприятия — панельная дискуссия "Перспективы развития малого бизнеса в Украине: государственные программы и поддержка инициатив", а также "Бизнес в Украине: путь к успеху", которая предполагает выступление местных предпринимателей, готовых поделиться своим успешным опытом.

Так, в частности, запланировано выступление Алины Очеретяны - основательницы обувного бренда Kachorovska, Дмитрия Антонюка - директора ISM Украина, Жанны Соловьевой – председателя правления "Фонда общины Житомира", Натальи Андрейчук – директора ООО "Визевен Европа", Дмитрия Люшенка – владельца юридической фирмы "Дмитрий Люшенко и партнеры".

Основным мероприятием форума должна стать презентация проектного финансирования Приватбанка на сервисе "КУБ" (Страна успешного бизнеса).

Так, во время панельной дискуссии "Лайфхаки для бизнеса" запланировано выступление руководителя направления по активно-пассивным операциям клиентов МСБ Житомирского РУ Приватбанка Романа Грицюты с темой: "Проектное финансирование и Инкубатор".

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Кроме этого, планируется также выступление участников форума на тему: "От идеи до бизнеса. Развитие и расширение".

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местных властей и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.