Силы АТО взяли под контроль важные населенные пункты в Луганской и Донецкой областях

Силы АТО освободили от террористов населенный пункт Рубежное. Украинские военные также взяли под контроль населенный пункт Георгиевка, в 11 км от Луганска, где соединяются дороги из населенных пунктов Алчевск, Ровеньки и Краснодон. Контроль над этими коммуникациями позволяет перекрыть возможность поставки оружия и боеприпасов боевикам, которые пока что находятся в Луганске, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Также взята под контроль часть пригород Донецка- населенный пункт Пески. Контролируя этот населенный пункт, силы АТО обеспечивают безопасность Карловского водохранилища.