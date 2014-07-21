Силы АТО взяли под контроль важные населенные пункты в Луганской и Донецкой областях
16:27, 21 июля 2014Армия
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21 июля ситуация в районе проведения АТО остается напряженной и динамичной. В районе населенных пунктов Дзержинск и Горловка продолжаются ожесточенные бои. Украинские силовики вплотную приблизились к Лисичанску.
REUTERS
Силы АТО освободили от террористов населенный пункт Рубежное. Украинские военные также взяли под контроль населенный пункт Георгиевка, в 11 км от Луганска, где соединяются дороги из населенных пунктов Алчевск, Ровеньки и Краснодон. Контроль над этими коммуникациями позволяет перекрыть возможность поставки оружия и боеприпасов боевикам, которые пока что находятся в Луганске, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
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Также взята под контроль часть пригород Донецка- населенный пункт Пески. Контролируя этот населенный пункт, силы АТО обеспечивают безопасность Карловского водохранилища.
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