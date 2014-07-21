СНБО: Террористы прорываются в Украину под прикрытием артиллерийского огня россиян

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер СНБО Андрей Лысенко.

«Тактика российских диверсантов состоит в следующем. Террористы открывают демонстративный огонь по безлюдным территориям России из Украины. В ответ российские военные совершают массированный обстрел по позициям украинских военных. Под прикрытием плотного артиллерийского огня на территорию Украины проходят колонны российской техники и наемников. Так вчера из Российского села Блешаково через приграничный пункт Изварино Луганской области колонна тяжелой техники российских диверсантов предприняла попытку прорваться на территорию Украины. Колонну обстреляла украинская артиллерия. Но нескольким танкам и грузовикам удалось пересечь границу и прорваться на территорию Украины», - заявил Лысенко.

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Сегодня украинские силовики блокировали крупный транспортный узел Рубежное, для ограничения поставок вооружения сепаратистам из России, сообщают Новости Донбасса.

«На протяжении вчерашних суток и в данный момент подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины проводят операцию по блокированию стратегически важного транспортного узла — города Рубежное. Таким образом украинские военные перекрывают террористам пути поставок вооружения, оружия и техники из России», - добавил спикер СНБО.