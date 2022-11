Его назовут Peace Дец.

Граждане Литвы собрали деньги уже на третий морской беспилотник для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил литовский журналист и организатор сбора Андрюс Тапинас в микроблоге Twitter. Им удалось собрать 750 тысяч долларов.

"Литовцы это сделали! Мы завершили сбор средств и за $750 000 купим для Украины 3 морских беспилотника. И мы назвали их с гордостью за мир - Peace Дец, Peace Да и Peace Дюк. Российский черноморский флот - бойся. Беспилотники PEACE прилетят незаметно", - добавил Тапинас.

Как литовцы помогают Украине

Напомним, что в мае Тапинас начал сбор на "Байрактары" для украинской армии. Тогда граждане страны за 3,5 дня собрали 5 миллионов евро.

Всего удалось собрать 6 миллионов евро, его назвали "ястреб".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сбор денег на морские дроны для противодействия российской агрессии в украинской акватории.

После этого литовцы снова начали собирать деньги, чтобы помочь украинской армии получить их. Беспилотники назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а второй - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Как известно, ранее Литва пообещала передать Украине боеприпасы для 155 мм артиллерии и выполнить контракт с производителями зимней одежды для украинских военных.

