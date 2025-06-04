Правительство Украины заявило, что будет продолжать добиваться реструктуризации долга.

Агентство S&P Global понизило рейтинг выпуска ценных бумаг Украины, привязанных к ВВП, с "CC" до "D" (дефолт). Это произошло из-за отказа Украины по выплате 665 млн долларов владельцам ВВП-варрантов (ценных бумаг, которые предусматривают выплаты инвесторам только при условии, если экономика страны выросла более чем на 3%), которая должна была быть осуществлена 2 июня. Об этом сообщает Reuters.

Издание пишет, что правительство Украины заявило в пятницу, что не осуществит платеж, исходя из экономических показателей 2023 года, но будет продолжать добиваться реструктуризации долга.

Украина создала эти инструменты - ценные бумаги с фиксированным доходом, индексированные к экономическому росту - для смягчения реструктуризации долга 2015 года, но они не были частью более широкой реструктуризации прошлого года из-за их сложной структуры.

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"Мы не ожидаем выплаты в течение договорного льготного периода по ценным бумагам в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктуризированы", - заявило рейтинговое агентство S&P.

По мнению S&P, способность правительства Украины к выполнению своих финансовых обязательств в национальной валюте несколько выше, чем те, что касаются долга в иностранной валюте.

Платежи по ВВП-варрантам

Как писал УНИАН, Украина не смогла договориться с кредиторами и пропустит выплату 665 миллионов долларов по государственному долгу, связанному с так называемыми ВВП-варрантами - долговыми обязательствами, привязанными к темпам экономического роста.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что даже провал переговоров по выплатам по ВВП-варрантам ни на что глобально не повлияет.

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