Создана специальная комиссия, а результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

В среду, 4 июня, Россия ударила ракетой по учебному подразделению Вооруженных сил Украины в Полтавской обалсти. В результате вражеской атаки есть раненые, сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"К сожалению, есть раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. "Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, которые на момент удара находились на полигоне, выполняя учебные задачи", - сообщают в Сухопутных войсках.

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Отмечается, что для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки нанесенного ущерба создана специальная комиссия, а результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы.

РФ бьет по учебным центрам ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, россияне 1 июня нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Было известно о 12 погибших и более 60 раненых.

При этом в Сухопутных войсках отмечали, во время удара никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось, а после объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях.

На фоне удара командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал рапорт об отставке. Он также подчеркнул, что поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании.

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