Обновленный Kia Sportage предлагается с более мощной гибридной силовой установкой.

Компания Kia представила обновленный компактный кроссовер Sportage. Модель получила визуальные и технические изменения. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Отмечается, что обновление получила европейская модификация Kia Sportage. Снаружи ее можно узнать по некоторым изменениям.

В частности, обновленный Kia Sportage получил новые передние фары и измененную решетку радиатора. Помимо этого модель теперь может похвастаться новым передним бампером.

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Задняя оптика также была обновлена. Изменился и задний бампер кроссовера.

Обновленный Kia Sportage будет предлагаться с 17-, 18- или 19-дюймовыми колесными дисками на выбор. Для комплектации GT-Line будут доступны эксклюзивные варианты их оформления.

Изменения затронули и интерьер модели. Кроссовер получил новый руль, а также 12,3-дюймовые дисплеи на передней панели. Некоторые физические кнопки были заменены на сенсорные. Всего будет доступно несколько вариантов внутренней отделки.

Список опций модели был расширен. Покупатели смогут заказать кроссовер с новыми функциями, включая передовые системы безопасности.

Обновленный Kia Sportage будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 или 180 л.с. на выбор. Также станет доступен 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 л.с.

Кроме того, кроссовер можно будет купить с гибридной силовой установкой мощностью 239 или 288 л.с. На выбор доступны модификации с передним или полным приводом.

Автопроизводитель объявил, что обновленный Kia Sportage поступит в продажу в Европе уже с третьего квартала 2025 года. Цены на модель пока не объявлены.

В Kia отметили, что Sportage остается самой популярной моделью в истории бренда. Автопроизводитель продал более 7 миллионов таких кроссоверов по всему миру.

Какие кроссоверы стоит купить в 2025 году

Ранее эксперты из Сar and Driver назвали 13 кроссоверов, которые стоит купить в 2025 году. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

В частности, в рейтинг вошли Honda CR-V, Genesis GV70 и Chevrolet Trax. Эксперты похвалили Honda CR-V за приятную управляемость, высокое качество сборки и богатое оснащение.

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