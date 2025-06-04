Сейчас чиновник в отпуске, поэтому согласно приказу уволен с 9 июня.

Айдера Аблязимова, у которого был российский паспорт, уволили с Закарпатской таможни, где он работал заместителем начальника отдела борьбы с контрабандой.

Об этом сообщил сегодня журналист Виталий Глагола в Telegram. "После моей публикации с фотодоказательством наличия российского гражданства у заместителя начальника Отдела борьбы с контрабандой №1 - Айдера Аблязимова, руководство Закарпатской таможни приняло решение о его увольнении. Сегодня уже подписан соответствующий приказ", - отметил Глагола.

Он уточнил, что Аблязимов будет уволен с понедельника, 9 июня, поскольку сейчас он находится в отпуске. Причина увольнения - наличие гражданства другого государства, что прямо запрещено украинским законодательством для госслужащих, тем более на стратегических должностях.

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"Это - прямой результат публичности. И пример того, как журналистское расследование влияет на безопасность страны", - добавил журналист.

Разоблачение пограничника с российским гражданством

13 мая Глагола написал в телеграмм-канале, что имеет подтвержденную информацию о том, что на Закарпатской таможне работает человек с российским паспортом. Он отметил тогда, что ждет реакции НАПК, СБУ и Гостаможслужбы.

Вчера журналист опубликовал фото паспорта гражданина РФ, который принадлежит Айдеру Аблязимову - действующему заместителю начальника отдела по борьбе с контрабандой №1 Закарпатской таможни.

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