Курс гривни к евро установлен на уровне 47,20 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,48 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 16 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции. Так, официальный курс евро на четверг установлен на уровне 47,20 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,50/41,53 грн/долл., а евро - 47,33/47,35 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в банках Украины 4 июня подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро снизился на 10 копеек и составляет 47,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривень за евро.

Курс доллара в "ПриватБанке" сегодня снизился на 10 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар. При этом курс евро подешевел также на 10 копеек и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Вас также могут заинтересовать новости: