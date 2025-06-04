Зеленский считает, что партнеры Украины поддержат это предложение.

Украина предложила России прекратить огонь до встречи лидеров обеих государств. Как передает УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общение с журналистами.

""Русские" не готовы к прекращению огня. По крайней мере, тот уровень делегаций не готов это решить. И они считают, что это - вопрос лидеров. Они сами нам об этом сказали: "Вопрос прекращения огня другого уровня". Мы предлагаем и, думаю, что нас партнеры могут поддержать, "русским" прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала - мы готовы к встрече сразу, встреча - на выбор "русских": Стамбул, Ватикан, Швейцария - все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на то, что президент США Дональд Трамп поддержит эту идею.

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"Президент Эрдоган (президент Турции Реджеп Эрдоган - УНИАН), уверен, будет поддерживать, потому что во время нашего разговора он говорил, что хотел бы организовать встречу на четверых: президент Эрдоган, президент Трамп, я и Путин. Мы готовы к такой встрече в любой день", - заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что важно, чтобы встреча на уровне лидеров прошла со взаимопониманием и желанием деэскалации. Он предупредил, что в противном случае Москва может прекратить режим прекращения огня в одностороннем порядке.

Кроме того, президент Украины заявил, что встреча на уровне лидеров может состояться даже с завтрашнего дня, если россияне не хотят прекращения огня в долгосрочной перспективе.

Условия РФ для третьего раунда переговоров с Украиной

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа озвучил требования Москвы для проведения третьего раунда переговоров с Украиной до конца июня. В частности, он заявил, что Украина не должна наносить удары по железнодорожным мостам в российском тылу и по аэродромам стратегической авиации.

Помимо этого Чепа сказал, что Украина должна согласиться на предложенное Россией краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта. По его словам, после этого можно будет обсудить более длительное прекращение огня.

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