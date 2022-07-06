Вместе с беспилотником прибудут и боеприпасы.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собрали в Литве, "очень скоро" будет в Украине. Всего удалось собрать 6 миллионов евро.

Об этом сообщила министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter

"Последние часы Байрактара Vanagas в Литве. Очень скоро его доставят в Украину!" – говорится в сообщении.

"Народный Байрактар" для украинской армии в Литве назвали "Ястреб".

Как сообщал УНИАН, журналист Андрюс Тапинас 25 мая начал кампанию по сбору средств на "Bayraktar" Украине, заявив, что получил согласие на такую потенциальную закупку от министерств обороны Литвы и Турции и производителя.

В благотворительной акции участвовали многие известные литовцы, в частности экс-президент Даля Грибаускайте тоже сделала денежное пожертвование. Турецкая компания была тронута поступком литовского народа и решила подарить "Байрактар" - полностью бесплатно. Добавим, что несмотря на заказанные боеприпасы, турецкая компания предоставила Литве для этого ударного беспилотника дополнительные боеприпасы.

27 июня турецкая компания Baykar решила бесплатно передать три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ, на покупку которых собирал благотворительный фонд шоумена и волонтера Сергея Притулы. В компании заявили, что знают о собранных украинцами средствах, но "Baykar не будет принимать оплату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт".

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