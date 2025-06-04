Решение Китая о приостановлении экспорта широкого спектра редкоземельных элементов нарушило цепи поставок.

Некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили производство, поскольку обеспокоены ограничениями на экспорт критически важных минералов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Reuters.

Решение Китая о приостановлении экспорта широкого спектра редкоземельных элементов нарушило цепи поставок.

Это ударило по автопроизводителям, предприятиям аэрокосмической отрасли, военным подрядчикам, а также по компаниям, которые занимаются производством полупроводников.

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Ситуация очередной раз наглядно демонстрирует доминирование Китая в отрасли критически важных минералов, которые являются ключевыми для перехода к зеленой энергетике, и рассматриваются как рычаг влияния Пекина в торговой войне с США.

Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире. Это смущает страны Запада. Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил:

"Мы должны уменьшить нашу зависимость от всех стран, особенно от некоторых, таких как Китай, от которых мы зависим более чем на 100%".

Ранее в Mercedes-Benz сообщили, что ведут переговоры с главными поставщиками автопроизводителя по созданию запасов редкоземельных элементов, чтобы обезопасить себя от возможных перебоев в поставках.

Компания BMW заявила, что часть ее цепи поставок пострадала от недостатка, однако собственные заводы работают в обычном режиме.

Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA заявила, что по крайней мере несколько производственных линий пришлось остановить из-за исчерпания запасов.

По данным организации из сотен запросов на экспортные лицензии, поданных поставщиками автокомпонентов с начала апреля, на данный момент была одобрена лишь четверть. Некоторые заявки были отклонены по причинам, которые ассоциация назвала "исключительно процедурными".

Специалисты CLEPA предупреждают о риске новых остановок в ближайшие недели, если ситуация не изменится.

Дефицит редкоземельных металлов

В мае УНИАН сообщил, что мировая торговля оказалась под угрозой из-за дефицита китайских редкоземельных металлов. Глобальные цепочки поставок оказались под угрозой из-за медленных темпов выдачи лицензий в КНР.

Специалисты выразили обеспокоенность относительно того, что китайская бюрократия, которая выдает лицензии, будет перегружена из-за роста количества заявок.

Напомним, ранее США ввели против Китая крупные пошлины. В свою очередь, в Пекине ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые необходимы для производства широкого круга товаров - от смартфонов до истребителей.

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