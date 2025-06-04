Некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили производство, поскольку обеспокоены ограничениями на экспорт критически важных минералов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Reuters.
Решение Китая о приостановлении экспорта широкого спектра редкоземельных элементов нарушило цепи поставок.
Это ударило по автопроизводителям, предприятиям аэрокосмической отрасли, военным подрядчикам, а также по компаниям, которые занимаются производством полупроводников.
Ситуация очередной раз наглядно демонстрирует доминирование Китая в отрасли критически важных минералов, которые являются ключевыми для перехода к зеленой энергетике, и рассматриваются как рычаг влияния Пекина в торговой войне с США.
Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире. Это смущает страны Запада. Еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил:
"Мы должны уменьшить нашу зависимость от всех стран, особенно от некоторых, таких как Китай, от которых мы зависим более чем на 100%".
Ранее в Mercedes-Benz сообщили, что ведут переговоры с главными поставщиками автопроизводителя по созданию запасов редкоземельных элементов, чтобы обезопасить себя от возможных перебоев в поставках.
Компания BMW заявила, что часть ее цепи поставок пострадала от недостатка, однако собственные заводы работают в обычном режиме.
Европейская ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA заявила, что по крайней мере несколько производственных линий пришлось остановить из-за исчерпания запасов.
По данным организации из сотен запросов на экспортные лицензии, поданных поставщиками автокомпонентов с начала апреля, на данный момент была одобрена лишь четверть. Некоторые заявки были отклонены по причинам, которые ассоциация назвала "исключительно процедурными".
Специалисты CLEPA предупреждают о риске новых остановок в ближайшие недели, если ситуация не изменится.
Дефицит редкоземельных металлов
В мае УНИАН сообщил, что мировая торговля оказалась под угрозой из-за дефицита китайских редкоземельных металлов. Глобальные цепочки поставок оказались под угрозой из-за медленных темпов выдачи лицензий в КНР.
Специалисты выразили обеспокоенность относительно того, что китайская бюрократия, которая выдает лицензии, будет перегружена из-за роста количества заявок.
Напомним, ранее США ввели против Китая крупные пошлины. В свою очередь, в Пекине ввели ограничения на экспорт редкоземельных металлов, которые необходимы для производства широкого круга товаров - от смартфонов до истребителей.