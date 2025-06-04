В украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

Вышел украинский трейлер криминального триллера "Кровавый лидер" (The Order), снятого на основе основанной на реальных событиях документальной книги Кевина Флинна и Гэри Герхардта "Тихое братство" 1989 года.

В центре сюжета фильма, также известного под локализованными названиями "Порядок" и "Безмолвное братство" – агент ФБР Терри Хаск, который начинает расследование взрывов, ограблений и жестоких убийств. Вскоре ему становится очевидно, что за этой цепочкой преступлений стоит хорошо организованная группа под названием "The Order", которую возглавляет безжалостный лидер-неонацист, намеревающийся объявить войну правительству США.

Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу ("Гаттака", "Талантливый мистер Рипли", "Капитан Марвел", франшиза "Шерлок Холмс") и Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Меню","Ренфилд","Носферату", франшиза "Люди Икс").

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Также в нем задействованы Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться", "Холодный расчет", франшиза "Люди Икс"), Джерни Смоллетт ("Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", "Спайдерхед", сериалы "Настоящая кровь", "Страна Лавкрафта", "Дым"), Одесса Янг ("Ширли", "Проклятые", сериалы "Противостояние", "Узкая дорога на глубокий север") и другие.

Режиссером фильма выступил австралиец Джастин Курзель, наиболее известный по фильмам "Макбет", "Кредо убийцы" и "Правдивая история банды Келли", а также сериалу "Узкая дорога на глубокий север".

Мировая премьера "Кровавого лидера" состоялась на 81-м Венецианском международном кинофестивале 31 августа 2024 года, где он боролся за "Золотого льва" и получил в основном положительные отзывы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 89% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 75 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора FESTivals Cinema Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 17 июля 2025 года.

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