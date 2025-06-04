Новые законы упростят жизнь и производителям дронов, и волонтерам, и самим военным.

Оптоволокно для армии теперь будет завозиться без налогообложения, а производители смогут бесплатно передавать военным запчасти к дронам для их ремонта. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам рассказал Роман Костенко, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Сегодня было поддержано и проголосовано за основу и в целом два законопроекта, касающиеся изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, которые позволят нам без налогообложения завозить оптоволокно для дронов и развивать наши способности", - отметил он.

Костенко пояснил, что ранее принимались подобные законопроекты относительно деталей для дронов, а теперь это сделано и для оптоволокна.

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"Вопрос - почему так долго? Нарабатывали законопроект, нарабатывали правильное решение, потому что мы же понимаем, что это не просто сделать как для дронов. Мы проводили совещания, проводили разговоры с производителями. Потому что, если детали для дронов, - это детали для дронов, а оптоволокно используется везде. Катушки для дронов - это только одна их часть", - отметил парламентарий.

Так, подчеркнул он, в этом вопросе должен быть контроль. "Чтобы мы не всем разрешили, кто там интернет тянет, или использует их в других целях, - мы конкретно освобождаем для тех, кто делает это для армии, для дронов", - сказал представитель Комитета.

Также соответствующими изменениями в законодательство производителям была предоставлена возможность бесплатно передавать в воинские части различные комплектующие к дронам для их ремонта.

"Сейчас этого нельзя было делать, они не могли это списывать. Сейчас они смогут. Если какой-то бригаде нужно, они могут безвозмездно передать и потом у себя отметить, что это было передано в Вооруженные силы, а воинские части смогут сами это отремонтировать", - отметил депутат.

Дроновая отрасль Украины

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра обороны Украины Александр Козенко заявил, что Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения в воздухе, на земле и в воде.

По его словам, сейчас украинский оборонно-промышленный комплекс может производить 10 миллионов различных дронов в год.

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