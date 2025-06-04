Во время операции "Паутина" был поврежден 41 самолет России, половина из которых не подлежит восстановлению, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, что Украина делает все возможное для того, чтобы остановить Россию — ее бомбардировки, военный потенциал, авиацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции.

"Я за 5 минут до нашей встречи наградил закрытым указом воинов СБУ за то, что они провели важную операцию на территории Российской Федерации", - добавил Зеленский. И подчеркнул, что на восстановление другой части могут уйти годы.

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"Действительно, справедливая военная цель", - сообщил президент Украины.

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