Речь идет о возвращении 500 украинских военнопленных в обмен на такое же количество оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на выходных Украина и Россия могут провести обмен военнопленными.

"Российская сторона прислала информацию, что на эти выходные - субботу и воскресенье она сможет передать 500 человек, 500 наших военных", - отметил он во время общения с журналистами.

По его словам, украинская сторона будет готова обменять соответствующее количество пленных со своей стороны. При этом отметил, что пока что Украина от РФ списки не получила.

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"Россияне дали слово, что они нам дадут заранее списки кого мы меняем. Для нас это важно. Мы пока списки вновь не получили, вновь находятся какие-то причины. Мы будем все-таки настаивать, чтобы украинская сторона получила списки для обмена", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сказал, что также должен состояться обмен телами. Он отметил, что важно провести идентификацию тел. "Что касается обмена телами, то хотел бы сказать, что у нас есть соответствующие документы, которые четко говорят о том, что Россия идентифицировала 15%, максимум 20% всех тел, которые у них есть. Это согласно документам, которые у них есть. Не будем говорить, откуда у нас эти документы. И наш анализ говорит о том же, поэтому там так и договорились, что давайте все подготовимся правильно, чтобы была четкая идентификация, потому что мы не шутим с нашими военными и с нашими павшими", - сказал Зеленский.

При этом подчеркнул, что "это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться". По его словам, такие уже ситуации были.

Обмены пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, 25 мая, между Украиной и Россией состоялся третий этап обмена пленными в формате "1000 на 1000", о котором стороны договорились на переговорах в Стамбуле. Из плена вернулись 303 украинца.

Президент страны Владимир Зеленский тогда отмечал, что третья часть обмена в формате 1000 на 1000, о котором удалось договориться в Турции, завершена. 25 мая вернулись воины нашей армии, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Тогда командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко на своей странице в Facebook сообщил, что в рамках большого обмена военнопленными между Украиной и Россией, который длился три дня, ни одного военного 12 бригады специального назначения Национальной гвардии "Азов" так и не вернули домой.

По его словам, это выглядит как издевательство над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. При этом напомнил, что им давали гарантии, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования.

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