Ранее сообщалось, что Трамп якобы не хочет видеть Зеленского на саммите в Гааге.

Украина официально приглашена к участию в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в городе Гаага, Нидерланды. Об этом сообщил генеральный секретарь Организации Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов Альянса.

"Я пригласил Украину на саммит. Мы как можно скорее опубликуем программу с большими деталями", - сказал Рютте.

Он добавил, что программа участия Украины будет обнародована в надлежащее время.

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Отдельно Рютте сказал, что ведется работа по итоговому коммюнике саммита НАТО в Гааге.

По его словам, саммит сосредоточится на нескольких вопросах. Одна из тем - это потребность большого увеличения расходов на оборону в странах-членах.

"И конечно, на повестке дня будет Украина. Будем обсуждать на саммите. В этом нет сомнений", - заверил Рютте.

Также он прокомментировал утверждение о том, что на ближайшем саммите Альянса в Гааге не будет прогресса относительно желания Украины присоединиться к НАТО, и не будет обязательства от союзников относительно широкого пакета поддержки для Украины, как это было на прошлогоднем саммите в Вашингтоне.

"Решение в Вашингтоне (на саммите в июле 2024 года - УНИАН), представленное украинцам о необратимом пути Украины в НАТО до сих пор действует сегодня, изменений нет... Но Украине никогда не обещали, что потенциальное членство в НАТО будет частью мирного соглашения или соглашения о прекращении огня", - сказал Рютте.

Он отметил, что решение о необратимом пути Украины в НАТО - это долгосрочное обязательство.

Как отметил Рютте, в первые три месяца 2025 года союзники обязались выделить 20 миллиардов евро на военную поддержку Украины. И будет выделено еще больше средств. В течение всего 2024-го года было выделено 50 млрд евро.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что сегодня состоится очередное заседание в формате "Рамштайн", и он убежден, что будет объявлено о новых обязательствах с целью поддержки Украины.

По словам Рютте, все объединены, в том числе США, Канада и все европейские союзники.

"Но мы должны позаботиться, что Украина сможет выдержать борьбу и что мы сможем прекратить этот ужасный конфликт, эту агрессивную войну России против Украины долговременным и прочным завершением", - сказал Рютте.

Также он сказал, что завтра, 5 июня, состоится встреча Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Саммит НАТО в Нидерландах

Как писал УНИАН, в мае западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы не хочет видеть Владимира Зеленского на саммите НАТО в Нидерландах. Однако, к счастью, решающее слово в этом вопросе было не за Вашингтоном.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге. На саммите также будет присутствовать президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

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