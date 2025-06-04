В связи с падением цен на нефть правительство пересмотрело бюджетный прогноз.

Доходы Российской Федерации (РФ) от продажи нефти сократились в прошлом мессяце до самого низкого уровня с июня 2023 года. Причиной уменьшения поступлений в государственный бюджет стало снижения мировых цен на сырую нефть.

Издание Bloomberg пишет, что, согласно данным Министерства финансов РФ, налоги, связанные с нефтью, сократились в мае на 32% по сравнению с предыдущим годом и составили 430,4 млрд рублей (5,5 млрд долларов). Совокупные доходы от нефти и газа составили 512,7 млрд рублей, что на более чем 35% ниже.

Нефть и газ являются основой государственных финансов России, составляя около трети налоговых поступлений. В связи с падением цен на нефть правительство пересмотрело бюджетный прогноз и более чем в три раза увеличила целевой показатель бюджетного дефицита. По данным Bloomberg, в мае доходы от нефти сократились более чем наполовину по сравнению с предыдущим месяцем.

Видео дня

Снижение цен на нефть и нефтепродукты помогло правительству РФ сократить субсидии, выплачиваемые нефтеперерабатывающим предприятиям для частичной компенсации разницы в ценах на топливо в России и за рубежом. В прошлом месяце из бюджета было выделено 42,5 млрд рублей на поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Это самый низкий показатель с октября 2023 года, когда выплаты были нулевыми.

Укрепление рубля также способствовало снижению доходов от нефтяной промышленности.

Цены на российсую нефть - последние новости

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает, что регулируемая цена на российскую нефть не должна превышать 30 долларов за баррель.

При этом ведущие страны ЕС пока не могут убедить всех членов блока и США снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: