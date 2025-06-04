Эта спецоперация украинских спецслужб заставила военных экспертов всего мира пересмотреть представления об уязвимости военной инфраструктуры.

Массированная атака украинских беспилотников по военным аэродромам и стратегическим объектам в глубине территории России стала неожиданным и мощным ударом для Кремля. Впрочем, эта операция обнажила ахиллесову пяту США, пишет The New York Times.

Удар, совершенный в воскресенье, уничтожил по меньшей мере десяток стратегических бомбардировщиков и продемонстрировал, как недорогие, но эффективные дроны могут сломать традиционные представления о военном превосходстве.

Операция, известная под кодовым названием "Паутина", стала технологическим и тактическим прорывом. Она не только нанесла тактическое поражение российским вооруженным силам, но и заставила военных экспертов всего мира пересмотреть представления об уязвимости военной инфраструктуры.

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Целевой выбор объектов и эффективность атаки показывают, что даже самые развитые армии мира могут оказаться беззащитными перед малыми роями беспилотников. Пентагон уже неоднократно предупреждал о подобной угрозе, но теперь, после "Паутины", ее масштаб и реальность стали очевидными.

Американские военные фиксируют сотни случаев пролетов дронов над своими базами, в том числе 350 инцидентов только за прошлый год. И хотя раньше это считалось "раздражающим фактором", сейчас становится понятно: угроза - реальная. Низкая траектория полета, радиомолчание и малые размеры делают эти аппараты чрезвычайно трудными для обнаружения.

Иронично, но именно США, страна с одними из самых мощных технологий для противоракетной обороны, оказывается чрезвычайно уязвимой перед дешевыми и мобильными дронами. Несмотря на миллиардные инвестиции в средства уничтожения БПЛА, эффективной защиты пока не существует.

Операция "Паутина" - последние новости

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в глубоком тылу России. Подготовка над этой операцией длилась более полутора лет. Дроны отработали по четырем военным аэродромам Российской Федерации и поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

Комментируя операцию, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не надо забывать, что пораженные российские самолеты во время операции "Паутина" были теми возможностями, которые Россия применяла для атак мирного населения и городов Украины.

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