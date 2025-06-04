На ряде островов выпустили предупреждения об угрозе лесных пожаров, а на Лансароте закрыли популярный пляж.

На испанских Канарских островах на старте сезона летних отпусков отдых турстам, помимо недовольных местных жителей, уже портят неблагоприятные природные явления.

Как сообщает The Independent, на днях Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов выпустило предварительное предупреждение об угрозе лесных пожаров, в том числе, на островах Эль-Йерро, Ла-Пальма, Ла-Гомера, Тенерифе и Гран-Канария.

Власти заявляют, что более 2000 пожарных находятся в состоянии готовности к тушению пожаров на островах, а туристам стоит быть готовыми к чрезвычайным ситуациям и осторожно обращаться с огнем на открытой местности.

Видео дня

Издание напоминает, что на этом архипелаге из-за сухого климата в летние месяцы часто бушуют лесные пожары, усугубляемые сильными ветрами с Атлантического океана. Например, в июле 2023 года из-за лесных пожаров на острове Ла-Пальма проводилась массовая эвакуация людей.

Тем временем, по сообщениям Canarian Weekly, на Канарском острове Лансароте 3 июня 2025 года был закрыт для купания пляж Плайя Дорада в курортном городе Плайя-Бланка после того, как тесты выявили микробиологическое загрязнение воды.

Местные власти призвали жителей и туристов не заходить в воду, пока проводится расследование причин загрязнения. Пляж откроется снова только после того, как тесты подтвердят, что вода безопасна для купания.

Тем, кто хочет освежиться, посоветовали посетить близлежащие пляжи, которые остаются открытыми, включая популярные бухты Папагайо в природном памятнике Лос-Ахачес.

Летняя жара в Испании

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2025 года Испанию, а также Францию и Португалию, охватила рекордная жара – в некоторых районах температура воздуха вообще поднялась до 35-39 градусов по Цельсию.

При этом метеорологи предупреждают, что в этом году туристов ждет опасно жаркое лето в Испании и других южных странах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.