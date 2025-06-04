Планы Кремля по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа сорваны.

Ликвидные активы Российского фонда национального благосостояния, резервного фонда страны на черный день, сократились в мае на 14%. К этому привело увеличения расходов на войну против Украины и падения цен на нефть.

По данным Министерства финансов РФ, легкодоступные ресурсы фонда сократились за месяц до 2,8 трлн рублей (35,7 млрд долларов). Это означает потерю 453,8 млрд рублей (5,8 млрд долларов), которые могли бы быть использованы для финансирования бюджетного дефицита.

Согласно расчетам Bloomberg, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ликвидные активы фонда сократились на 68%.

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Планы по пополнению резервов в этом году за счет избыточных доходов от нефти и газа сорваны из-за падения цен на сырую нефть, вызванного торговой войной президента США Дональда Трампа. Снижение цен на нефть вынудило правительство сократить прогноз доходов от энергетики на 24% и утроить прогнозируемый дефицит бюджета.

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Согласно отчету Центробанка РФ от 27 мая, инфляция в апреле составила 6,2% в годовом исчислении в сравнении с 10,7% в январе. При этом доходы от экспорта нефти и газа снижаются на фоне падения цен на сырую нефть и укрепления рубля. Власти более чем в три раза увеличили целевой показатель бюджетного дефицита.

Из-за всех этих проблем усилилось давление на главу Центрального Банка РФ Эльвиру Набиуллину. Ей, возможно, придется изменить курс на рекордно высокие ставки по займам из-за беспокойства по поводу их влияния на бизнес.

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