В НАТО видят вескую причину не комментировать каждую операцию.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте отреагировал на проведение Службой безопасности Украины операции "Паутина", в результате которой был поражен 41 самолет на российских аэродромах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, комментируя события, которые произошли 1 июня, в воскресенье, Рютте отметил, что не надо забывать, что пораженные российские самолеты во время операции "Паутина" были теми возможностями, которые Россия применяла для атак мирного населения и городов Украины.

Видео дня

"Это были способности, которые Россия применяла для атак на мирных людей с влиянием на повседневную жизнь в украинских городах и сообществах. Поэтому, я думаю, мы действительно должны принять это во внимание", - сказал Рютте.

Также генеральный секретарь Альянса ответил, повлияет ли эта украинская операция на ход переговоров с Россией.

По словам Рютте, существует веская причина, чтобы не комментировать все, что происходит на поле боя.

"Украина имеет нашу полную поддержку. Все союзники хотят, чтобы Украина была в лучшей позиции на мирных переговорах. Мы хотим, чтобы этот конфликт получил долговременное завершение", - сказал Рютте.

Как добавил Рютте, не всегда полезно давать комментарии по поводу таких операций.

Операция "Паутина" - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в глубоком тылу России. Подготовка над этой операцией длилась более полутора лет.

В частности, дроны СБУ отработали по четырем военным аэродромам Российской Федерации. "Хлопок" был на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: