Российские оккупанты продолжают стирать с лица земли украинские населенные пункты на своем пути.

Враг пытается прорваться к стыку административных границ Днепропетровской, Донецкой и Запорожской области. Об этом сказал в телемарафоне спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Ему там осталось не очень далеко. Где-то полтора десятка километров", - отметил он.

По его словам, противник пытается взять под контроль населенные пункты Зеленое Поле, Вольное Поле, Новополье, Новоселка, Богатырь (Донецкая область). "Это, скажем, самое опасное место на юге Украины", - добавил Волошин.

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Он отметил, что враг наносит авиационные удары и достаточно активно работает артиллерия.

Отвечая на вопрос о возможном наступлении врага на Запорожье, Волошин отметил, что для того, чтобы врагу осуществить такую операцию необходимо большое количество сил и средств, которых у него пока нет, но при этом они могут проводить штурмовые действия малыми группами пехоты и держать довольно высокую интенсивность боевых действий особенно на Новопавловском направлении, где ежедневно происходит по три десятка боевых столкновений.

Он рассказал, что на Ореховском направлении противник пытался прорвать нашу линию обороны и захватить позиции Сил обороны Украины в населенных пунктах Степное и Малые Щербаки.

По его словам, на Гуляйпольском направлении враг достаточно активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами.

"Он фактически сносит с лица земли несколько населенных пунктов, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения - Железнодорожное, Гуляйполе, Малиновка (Запорожская область)", - сказал спикер.

Россияне рвутся в Днепропетровскую область

Как сообщал УНИАН, начальник боевой подготовки 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады майор Сергей Чучула еще в мае отмечал, что российские оккупанты все еще намерены выйти на административные границы Днепропетровской области.

Военный отметил, что там действительно хорошо построена эшелонированная оборона в инженерном плане. Очень много барьерных рубежей для противника. Если смотреть в сторону населенного пункта Успеновка, то там дальше, до админграницы идет барьерный рубеж в виде реки. То есть, противнику будет очень сложно пересечь ее, чтобы продвинуться к админграницам Днепропетровской области.

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